(Görüntülü Haber) Suriyeli hamalın parasını elektroşok cihazıyla gasp ettiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, ev taşıtma bahanesiyle çağırdıkları Suriyeli Raid Karkuki\'yi (34) elektroşok cihazıyla korkutup, 239 lirasını gasp eden 2 şüpheli, yakalandı. Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey mahallesinde meydana geldi. Raşit Ş. (28), askerden izne gelen Yusuf Y. (20) ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yakup A. (24), Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Adana\'ya yerleşen ve hamallık yapan Raid Karkuki\'yi ev taşıma bahanesiyle çağırdı. 3 şüpheli, boş bir eve götürdükleri Karkuki’yi elektroşok cihazıyla korkutup, 239 lirasını gasp ederek kaçtı. Olayın ardından Karkuki polise başvurdu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlılardan Yusuf Y., sorgusunda, \"Suriyeli genci, \'Cebindeki parayı ver. Yoksa sana elektrik veririm\' diyerek tehdit ettim\" dedi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup A., ev hapsi cezasına çarptırılırken, Raşit Ş. ve Yusuf Y. ise tutuklandı.