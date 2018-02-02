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(Görüntülü Haber) Suriyeli Darin bebek, yatağında ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Suriyeli Meryemin- Yusuf Meşnuk çiftinin 4 aylık kızları Darin, yatağında ölü bulundu

02 Şubat 2018 18:09

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan Suriyeli Meryemin- Yusuf Meşnuk çiftinin 4 aylık kızları Darin, yatağında ölü bulundu. Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi\'ndeki 6041 Sokak\'ta meydana geldi. Kiraladıkları gecekonduda yaşayan Suriyeli Meryemin- Yusuf Meşnuk çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 4 aylık Darin, öğle saatlerinde, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Bebeğin nefes almadığını fark eden Meşnuk çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Darin bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bronşit hastası olduğu belirtilen bebeğin sık sık rahatsızlandığı öğrenildi. Darin Meşnuk\'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Suriyeli çiftin 5 yıl önce Türkiye\'ye geldiği, Yusuf Meşnuk\'un lokanta işlettiği belirtildi.

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