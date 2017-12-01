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(Görüntülü Haber) Suriyeli çocukların yaşama tutunma çabası

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- SURİYE'deki iç savaştan aileleriyle kaçıp Türkiye'ye sığınan çocuklar, Adana'da çadır ve barakalarda yaşama tutunmaya çalışıyor

01 Aralık 2017 15:54

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan aileleriyle kaçıp Türkiye\'ye sığınan çocuklar, Adana\'da çadır ve barakalarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Hasen Omar ve Ahmed Abdullah, 2 yıl önce eşleri ve 13 çocuğuyla birlikte Suriye\'nin Halep kentinden kaçarak Adana\'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi\'nde çadır ve baraka kuran Omar ve Abdullah, günlüğü 50 liradan tarlalarda çalışmaya başlarken, yaşı tutan çocukları ise okullara yerleştirildi. HER ŞEYE RAĞMEN GÜLÜMSÜYORLAR Kentteki yağmur yağışının ardından, ailelerin kaldığı çadır ve barakaların çevresi çamur deryasına döndü. Çamurun içinde yürüyen çocukların görüntüsü yürek burktu. 3 yaşındaki Murad ile ikizi Melek Hasen objektiflere gülümserken, anneleri ise güç koşullarda yaşamaya çalıştıklarını, barınmadan sağlığa birçok sorunlarının bulunduğunu söyledi.

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