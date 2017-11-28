(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuk, esnafın desteği ile hayat mücadelesi veriyor

Erkan BAY ELAZIĞ (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan 4 yıl önce kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen 13 çocuklu Ebubekir ailesinin oğlu, 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, ailesinin geçimini sağlamak için esnafın kendi imkanları ile yaptığı tezgahta, simit ve kek satarak hayat mücadelesi veriyor. İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, okulundan geriye kalan boş zamanlarında simit ve kek satarak ailesinin geçinmesine katkı sunduğunu belirterek, Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için yaklaşık 3.5 yıldır bu işi yapıyorum. 13 kardeşiz. Okuldan sonra çalışıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Bundan dolayı yardımcı oluyorum. Babam iş bulamadığı için şu an çalışamıyor dedi. Ailesi ile birlikte Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelen ve Elazığ\'a yerleşen İlkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sıddık Ebubekir, esnafların yaptıkları tezgahta okulundan geriye kalan boş zamanlarında simit ve kek satarak aile geçimine yardımcı oluyor. Yaklaşık 3.5 yıldır simit ve kek sattığını belirten Sıddık Ebubekir, Evde boş oturmamak ve aileme destek olmak için yaklaşık 3.5 yıldır bu işi yapıyorum. 13 kardeşiz. Okuldan sonra çalışıyorum. Ailemin durumu iyi değil. Bundan dolayı yardımcı oluyorum. Babam iş bulamadığı için şuan çalışmıyor. İş bulunmasını istiyorum dedi. Esnaflardan Ramazan Öner, Suriye\'li Sıddık Ebubekir\'in azimli olduğunu belirterek, esnaf olarak ona yardımcı olduklarını söyledi. Öner, Elazığ\'da esnaflık yapıyorum.Küçük kardeşimizi burada mücadele ederken görüyoruz. Bazen tepsi içerisinde kek satıyor. Bazende esnafların yardımcı olarak yaptırdığı bu gezici tezgah ile insanlara bir şeyler satıyor. Dilenmeden direnerek ailesine sahip çıkmaya çalışıyor. Kardeşimizin gösterdiği bu mücadeleden dolayı bizlerde her türlü destek veriyoruz. Örnek gösterilmesi gereken koca bir yürek o diye konuştu.