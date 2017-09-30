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(Görüntülü Haber) SURİYELİ ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İSTANBUL' A GÖNDERİLDİ

İstanbul Üsküdar'da boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı 22 yaşıdaki kızı Halla Barakat’ın katil zanlısı Ahmet Barakat, Bursa'da yakalandı

30 Eylül 2017 20:46

İstanbul Üsküdar\'da boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı 22 yaşıdaki kızı Halla Barakat’ın katil zanlısı Ahmet Barakat, Bursa\'da yakalandı. Barakat, sorgulanmak İstanbul\'a götürüldü.


 

İstanbul Üsküdar\'da geçen hafta, Suriiyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat bıçaklanarak öldürülmüş halde evlerinin salonunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucu cinayet şüphelisi olarak aranan Ahmet Barakat, Bursa\'da merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi\'ndeki kiraladığı bir evde dün gece gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne getirilen Ahmet Barakat, bu akşam saatlerinde sorgulanmak üzere İstanbul\'dan gelep polislere teslim edildi. Barakat, karaolu ile İstanbul\'a götürüldü.

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