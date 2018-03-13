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(Görüntülü Haber) Suriyeli aktivist kadın ile kızının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında karar (1)

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ( DHA) Üsküdar'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı

13 Mart 2018 19:21

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, ( DHA) Üsküdar\'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat\'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Yüksel KOÇDHASuriyeli Orouba BarakatHalla BarakatAhmet Bereket

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