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(Görüntülü Haber) Suriyeli aileleri, 'güvenlik görevlisiyim' diyerek gasp eden şüpheli yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, askeri üniformayla girdikleri evdeki 7 kişilik Suriyeli ailenin el ve ayaklarını bağlayıp 2 bin 600 lira para, 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp eden 5 kişilik çetenin lideri olduğu belirlenen Suriye

23 Mart 2018 18:14

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, askeri üniformayla girdikleri evdeki 7 kişilik Suriyeli ailenin el ve ayaklarını bağlayıp 2 bin 600 lira para, 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp eden 5 kişilik çetenin lideri olduğu belirlenen Suriye uyruklu Muhammet T., polisin 5 aylık takibinin ardından operasyonla gözaltına alındı. Muhammet T.\'nin aynı yöntemle gerçekleştirdiği 5 gasp olayından arandığı belirlendi. Olay, 28 Ekim 2017 tarihinde, Dülük Baba Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi\'ndeki binada meydana geldi. Askeri üniforma giyip, Suriyeli Ali Boşnak\'ın giriş kattaki evine giden 5 şüpheli, 7 kişilik aileye kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttı. İçeri girdikten sonra evdekilerin elleriyle ayaklarını bağlayıp, çocukların boğazına da bıçak dayayan şüpheliler, evde bulunan 2 bin 300 lira, kaçak 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Ailenin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olaydan kısa bir süre sonra şüphelilerden Suriyeli Ahmet M.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet M.\'nin ifadeleri doğrultusunda diğer şüphelilerin de isimlerini belirleyen ekipler, çete liderinin Muhammet T. olduğunu tespit etti. Muhammet T.\'nin gitmesi muhtemel adresleri 5 aylık süreçte takip altına alan polis, şüphelinin, Savcılı Mahallesi\'ndeki yakınlarının evinde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Muhammet T.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte Suriye kimliği bulundu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Muhammet T.\'nin aynı yöntemle 5 Suriyeli aileyi daha gasp ettiği ve bu olaylar nedeniyle arandığı belirlendi. Muhammet T., alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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