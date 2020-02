(Görüntülü Haber) Suriyeli 5 yaşındaki Rama, ayağa kalkmayı başardı

Taylan YILDIRIM- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Humus kentinde henüz 9 aylıkken kimyasal bombalı saldırıya maruz kalıp yürüyemez hale gelen Rama Casim (5), tedavilerle yıllar sonra ayağa kalktı. Suriye\'de 2011 yılında itibaren başlayan iç karışıklıklar ile terör örgütlerinin saldırılarında binlerce insan hayatını kaybetti. Ölen her insandan geriye ise acı ve gözyaşının yanı sıra yetim ve öksüz olan milyonlarca da çocuk kaldı. Savaşın korkunç yüzünü yaşayan çocuklardan birisi de küçük Rama Casim oldu. Babasını savaşta yitiren ve onu hiç görmeyen Rama, henüz 9 aylık olduğu sırada rejim güçlerinin Suriye\'nin Humus kentine yapılan kimyasal bombalı saldırıda her iki ayağından da yaralandı. Yürüyemez duruma gelen Rama, annesi Ahlem Milat tarafından Türkiye\'ye getirildi. Önce Kilis\'te ardından da Gaziantep\'te yıllar süren tedaviler sonrasında Rama, ayağa kalktı. Ayağında his kaybı olsa da Rama artık yürümeye, koşup oynamaya başladı. Minik kız, bir yandan süren tedavilerinin yanında eğitimi de aksatmadı. Anaokuluna da giden Rama, burada arkadaşlarıyla eski acı günlerin aksine mutlu hayatını yaşamaya başladı. Annesiyle hayatını sürdüren Rama, okulunu arkadaşlarını heyecanla anlatıyor, acı anlar kendisine sorulduğunda ise büyük bir sessizliğe gömülüyor. Hatırlamadığını anlatan Rama\'nın yüzündeki o asıklık ise anaokulundaki sınıfında arkadaşlarıyla eğitim gördüğü sırada gülümsemeye dönüşüyor. Öğretmeni Merve Nur Dinçer, \"Rama savaşın en acı yanını yaşadı, hem babasını kaybetti hem de kendi yaralandı. Şimdi yanımızda ve çok mutlu. Bir tek ayaklarını hissetmediği için arkadaşlarıyla koştukları sırada geriye kalıyor ya da o oyunlara katılamıyor. Biz de onun olduğu zamanlarda üzülmemesi içini o oyunları oynamıyoruz. O zaman mutlu oluyor. Bizler onun yüzünün gülmesiyle mutluyuz\" dedi.