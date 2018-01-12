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(Görüntülü Haber) Suriyeli 5 bin 850 çocuğa çizme dağıtıldı

Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -(DHA)ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir dernekleri tarafından başlatılan 'Çizmeli Çocuk Kampanyası' kapsamında Suriye'nin Azez kentindeki kamplarda kalan 5 bin 850 çocuğa çizmeleri

12 Ocak 2018 22:39

Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -(DHA)ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir dernekleri tarafından başlatılan \'Çizmeli Çocuk Kampanyası\' kapsamında Suriye\'nin Azez kentindeki kamplarda kalan 5 bin 850 çocuğa çizmeleri dağıtıldı. Suriye\'nin Azez kentindeki çadır kentlerde barınan çocuklara düzenlenen kampanya kapsamında çizmeleri dağıtıldı. Terliğini çıkararak kendisine hediye edilen çizmeyi giyen babasını savaşta hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rava Ahmetulfevvaz, Ben ve 5 kardeşim Mukaveme Kampı\'nda mülteciyiz. Burada kış olunca bizim için terliklerimizle yürümek çok zor. Ben 2\'inci sınıfa gidiyorum. Yağmur yağdığında bazen yollar o kadar çok çamur oluyor ki okula dahi gidemiyorum. Ama artık yağmur yağınca korkmama gerek yok, çizmelerimle okul yolunda çamura saplanmayacağım diye konuştu. \'Çizmeli Çocuk\' kampanyasının halen devam ettiğini söyleyen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sorumlularından Neslihan Önder, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak yaklaşık 1 ay önce başlattığımız Çizmeli Çocuk Kampanyası\'nın ilk etabını tamamladık. Bugün Azez\'de bulunan Mukaveme Kampı\'ndaki 5 bin 850 çocuğa hayırseverlerin destekleri sayesinde alınan çizmeleri ulaştırdık. Kampanyamız hala devam ediyor. Azez\'de bulunan 36 tane kamp bulunuyor. Kamplardaki çocukların bu kışı üşüyerek geçirmesini istemiyoruz. Kampanyamıza destek olan, onların yüzünü güldüren tüm halkımıza-hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.

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