(Görüntülü Haber) Suriyeli 30 kadın yaşamlarına güzellik katıyor

İSTANBUL, (DHA) - SURİYELİ 30 kadın İstanbul Aydın Üniversitesi?nde \'Yaşama Güzellik Katıyoruz\' projesi kapsamında Türkçe ve kuaförlük eğitimi alıyor. Avustralya?nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, \"Türkiye göçmenler konusunda inanılmaz derecede eli açık davrandı. Bizim küçükte olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize\" dedi.

Suriyeli 30 kadın İstanbul Aydın Üniversitesi?nde Avustralya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı?nın yurtdışı elçilikleri kanalıyla yönetilen Doğrudan Yardım Programı (DAP) isimli hibe programı tarafından desteklenen ve İstanbul Valiliği tarafından koordine edilen; ?Yaşama Güzellik Katıyoruz? isimli proje ile Türkçe ve kuaförlük eğitimi alıyor.

Avustralya?nın Türkiye Büyükelçisi MarcInnes-Brown eğitim faaliyetini yerinde izlemek için İstanbul Aydın Üniversitesi?nin Florya yerleşkesini ziyaret etti. Büyükelçiyi kapıda, üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın karşıladı. Programa Büyükelçi ile birlikte İstanbul Valiliği\'nden İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Harun Yaman, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) Müdür Vekili Sinem Ucal Çepni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü veİstanbul Valiliği \'Yaşama Güzellik Katıyoruz\' Proje Koordinatörü Sabiha Berna Yıldız katıldı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Büyükelçi MarcInnes-Brown, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ile proje ortağı kurumların temsilcileri ile görüşerek projenin seyri ile ilgili bilgi aldı. Büyükelçi daha sonra eğitimleri yerinde inceledi.

Genelde işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmayan kadınlar arasından seçilen kursiyerlerle bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Büyükelçi MarcInnes-Brown, kendi cep telefonuyla da kursiyerlerin fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi. Büyükelçi ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğr.Gör.Leyla Cesaret?ten de kurslarla ilgili bilgi aldı.

?İŞ BİRLİĞİNİN İYİ BİR ÖRNEĞİ?

Avustralya?nın Türkiye Büyükelçisi MarcInnes Brown, ziyareti sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Projeye verdikleri destekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükelçi MarcInnes-Brown, ?Bu proje iş birliğinin çok iyi bir örneği. Bu kadar motive insanları bir arada görmek, onların bu eğitimden faydalandığını ve bizim de onlara destek verdiğimizi bilmek beni çok mutlu etti? diye konuştu. Büyükelçi MarcInnes-Brown ayrıca projede emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.

Proje süresince kursiyerlerin ulaşım ve yemek ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Kursiyerlerin seçimi konusunda gerekli olan destek İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sağlandı. Kursiyerlere; Göçmenler ve Sığınmacılar Dayanışma Derneği, Zeytin Ağacı Derneği ve Kadın Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaşılmış olup, söz konusu sivil toplum kuruluşları eğitim süresince kursiyerlerin çocuklarına kreş hizmeti de sağlıyor.