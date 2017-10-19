T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriye'den, Körfez ülkelerine Halep taşı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE'nin Halep kentinden, transit ticaret kapsamında getirilen Halep taşları Türkiye üzerinden körfez ülkelerine gönderiliyor

19 Ekim 2017 19:24

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE\'nin Halep kentinden, transit ticaret kapsamında getirilen Halep taşları Türkiye üzerinden körfez ülkelerine gönderiliyor. Gümrük işlemlerini yapan Reyhanlı\'daki Büyük Ortadoğu Gümrükleme Şirketi sahibi Salih Arslan, özel izin alan tüccarların Suriye\'den aldıkları Halep taşlarının Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Kilis\'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı\'ndan Türkiye\'ye getirildiğini, daha sonra da başta Suudi Arabistan olmak üzere Dubai gibi körfez ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA SURİYE HalepHalepTürkiyeGümrükReyhanlı Büyük Ortadoğu GümrüklemeSalih ArslanSuriyeReyhanlı Cilvegözü Gümrük KapısıKilisGümrük Kapısı TürkiyeSuudi ArabistanDubai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24