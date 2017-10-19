(Görüntülü Haber) Suriye'den, Körfez ülkelerine Halep taşı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE\'nin Halep kentinden, transit ticaret kapsamında getirilen Halep taşları Türkiye üzerinden körfez ülkelerine gönderiliyor. Gümrük işlemlerini yapan Reyhanlı\'daki Büyük Ortadoğu Gümrükleme Şirketi sahibi Salih Arslan, özel izin alan tüccarların Suriye\'den aldıkları Halep taşlarının Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Kilis\'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı\'ndan Türkiye\'ye getirildiğini, daha sonra da başta Suudi Arabistan olmak üzere Dubai gibi körfez ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.