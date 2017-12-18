(Görüntülü Haber) Suriye'de yaralanan öğretim görevlisi, iyileşip çocukları eğitmek istiyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'deki iç savaş sırasında, yaşadığı Deyrizor\'da hava saldırısında yüzü ve vücudunun birçok yeri yanan öğretim görevlisi Muhammed İbrahim Halfan, tek arzusunun tamamen iyileşmek ve çocukları eğitmek olduğunu söyledi. Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olan Muhammed İbrahim Halfan memleketi Deyrizor\'daki hava saldırısında evine düşe bomba sonucu oğlunu kaybetti, kendisi de ağır yaralandı. Halfan, Suriye\'deki tedavisinin ardından Türkiye\'ye geldi. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde El-Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği bünyesinde açılan, kendisi gibi 240 kişinin kaldığı bakım evinde tamamen iyileşeceği günü beklediğini anlatan Muhammed İbrahim Halfan, tek isteğinin çocukları eğitmek olduğunu belirtti. Halfan, şöyle konuştu: \"Ben ülkemde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve ailemle huzur içinde yaşıyordum. İç savaş sırsında ben de herkes gibi birçok yakınını ve işini kaybedenlerden oldum. Halen Reyhanlı\'dayım, güvende ve huzur içerisindeyim. Ancak Lübnan\'da olan eşim ve Suriye\'de haber alamadığım çocuklarımı özlüyorum. Şimdi ise tedavimin tamamlanmasını bekliyor ve eğitimi yarım kalan, okumak isteyen ve geleceğin Suriye\'sinde söz sahibi olmak isteyen çocukları eğitmek istiyorum. Kendimi bunun için şartlandırdım; onlar için mücadele edeceğim.\" Merkezi İstanbul\'da bulunan El Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Müdürü Abdurrahman Mansour ise 6 katlı binada hasta, yaralı ve bakıma ihtiyacı olan 240 Suriyeli\'nin barındığını söyledi.