(Görüntülü Haber) Suriye'de canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı tutuklandı

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP\'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen şüpheli polis operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve Suriye\'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi alan bir kişinin Gaziantep\'e geldiği ve eylem yapacağı bilgisine ulaştı. İstihbarat birimlerinin de desteğiyle yürütülen çalışmada, teröristin kimliği ve kaldığı adres saptandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle DEAŞ\'lı terörist kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ\'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Valiliği\'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: \"DEAŞ terör örgütünün ülkemizdeki bağlantıları aracılığı ile yürüttüğü örgütsel faaliyetler, örgüt mensuplarınca ülkemizde/ilimizde yapılması muhtemel eylemler ve örgüt adına faaliyet yürüten şahısların tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye?de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu 1 şahıs, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.\"