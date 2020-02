(Görüntülü Haber) Suriye sınırındaki kadınların 'ekmek' kavgası

İbrahim MAŞE- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçisi kadınlar, çatışma seslerinin gölgesinde çalışarak ekmek paralarını kazanıyor. \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çatışmaların yoğunlaştığı Cinderes bölgesinin tam karşısında bulunan tarım arazilerinde çalışan kadınlar, 35 lira yevmiye için sabah erken saatlerde işe başlıyor. Zaman zaman korktuklarını söyleyen kadınlar, tarlalarda ekili soğan, patates, yer fıstığı ve marulları toplayıp ayıklıyor. Kimi kadınlar tarla içerisinde çalışırken, kimileri ise at arabası sürerek tarımsal üretime katkı sunuyor. Tarlaların olduğu bölgeye at arabası ile işçi ve eşya taşıyan tadınlar, tarımsal üretimin her kademesinde bulunuyor. Eşi felç olduğu için yıllardır tarım işçiliği yapan Fatma Kaçan, evini geçindirebilmek için yevmiye ile tarlada çalıştığını söyledi. Soğandan patatese, pamuktan havuç tarlasına kadar her işte çalışıp kendi ayakları üzerinden durduğunu belirten Kaçan, \"Çatışma sesleri geliyor ve korkuyoruz. Ama çalışmak zorundayız. Sabah saat 07.30\'da gelip iş başı yapıyoruz, saat 15.00\'e kadar çalışıyoruz. Sürekli eğilip kalktığımız için bel ağrısı oluyor. Günde 35 lira kazanıyoruz. Biz kadınlar özgürce yaşamak istiyoruz\" dedi. CANLARI EVDE, KENDİLERİ TARLADA Tarım işçilerinin sorumlusu olan Hasan Eyer ise \"Burada çiftçilik yapılır ve genelde kadınlar çalışır bütün işlerde. Soğan, patates ve pamuk ekili tarlalarda kadınlar çalışır. Mesleği olan erkekler çalışıyor, olmayan evde oturuyor, kadınlar çalışıyor. Kadınlar korkuyor, çünkü hepsi evlatlarını evde bırakıyorlar. Onların canları evde, kendileri tarlada. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Kadınlarımız başımızdan eksik olmasın\" diye konuştu.