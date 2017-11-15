(Görüntülü Haber) Sur'da TOKİ'nin 238 konutu için kura çekildi

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde terör mağduru 3 bin aile için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 5 bin 637 konuttan 238\'inin hak sahibi, kurayla belirlendi. Sur\'un Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde, terör nedeniyle mağdur olan 3 bin aile için TOKİ tarafından Kayapınar İlçesi\'nin Çölgüzeli ve Üçkuyu bölgelerinde yapılan konutların inşaatı sürüyor. Üçkuyular mevkiinde tamamlanan 238 konutun hak sahibinin belirlenmesi için bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi\'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kura çekildi. \'OLAYLARIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ\' Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Sur\'da terör olaylarından etkilenen hak sahipleri için ilk kurayı bugün gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"TOKİ, Üçkuyular ve Çölgüzeli bölgesinde toplamda 5 bin 637 konut yapıyor. Bu konutların 795 tanesi tamamlandı. Geri kalanların yapımı sürüyor. 2 ay içerisinde yapımları tamamlanmış olacak. İsteyen tüm hak sahiplerini yetecek konutlarımız var. Bu kura çekiminden sonra vatandaşların taleplerinin artacağını düşünüyoruz. Konutlar sadece TOKİ\'nin yaptıklarıyla sınırlı değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın terör olaylarının yaşandığı Sur İlçesi\'nin 6 mahallesinde konut yapımları sürüyor. Olayların yaşandığı bölgede bin 500 konut yapacağız. Bu konutlar, Diyarbakır\'ın mimarisini özgü şekilde, bazalt taşlarıyla konutlar inşa edilecek. İsteyen hak sahiplerini bu konuntları da verebiliyoruz. Bu konutlar için şu ana kadar 500 kişi başvuruda bulundu. Olaylarda zarar gören bin 300 hak sahibine ödemelerini yaptık.\" Bilgin, sadece konut yapmadıklarını, Diyarbakır\'ı tarihi, kültür, inanç turizmiyle de bir destinasyon merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bilgin, şöyle konuştu: \"Vatandaşlarımıza metrekareye karşılık konut veriyoruz. Örneğin; Sur\'da 100 metrekare konutu varsa, istediği TOKİ konutu da 100 metrekare ise herhangi bir borçlanma olmayacak. 100 metrekare karşılığında 100 metrekare karşılığında konut veriyoruz. Daha önceki konutu niteliksiz, dayanıksız ve riskli olabilir. Ama şu anda sıfır bir konut teslim ediyoruz. Bunun için herhangi bir boçlanma olmayacak. Eğer 100 metrekare konutu varsa, 120 metrekarelik konut talep ediyorsa, 20 metrekarelik borçlanma yapılacak. Her bir hak sahibine bir konut verme hakkımız var. 3 katlı konutu varsa 3 konut verebiliyoruz.\" Kuraya katılan terör mağduru vatandaşlar ise uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Kurayla hak sahipleri belirlenen konutlar, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek.