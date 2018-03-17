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(Görüntülü Haber) Şüpheli paketten kablolarla sarılı su matarası çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Adalet Sarayı ile Vergi Dairesi arasındaki yola bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu

17 Mart 2018 14:05

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Adalet Sarayı ile Vergi Dairesi arasındaki yola bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye patlatılan paketten kablolarla sarılı su matarası çıktı. Olay, sabah saatlerinde, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Serin Sokak\'ta meydana geldi. Adalet Sarayı ile Vergi Dairesi arasındaki yola bırakılan şüpheli paketi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, bomba uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyip, torbayı fünye ile kontrollü patlattı. Paketten kablolarla sarılı su matarası çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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