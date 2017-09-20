(Görüntülü Haber) 'Süper meyve' aronya, Türk tarımına kazandırıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, anavatanı Kuzey Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle ‘süper meyve’ olarak anılan aronya için hasat etkinliği düzenledi. Türkiye’de ilk defa Yalova’da üretimi başarıyla gerçekleştirilen meyvenin ilk hasadını ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı. Zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle ‘süper meyve’ olarak adlandırılan Aronya hakkında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde hasat etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile hasatta görev yapacak kadın işçiler katıldı. 2012 yılında enstitüde araştırılmasına başlanan ve bu yıl ilk hasadı yapılan meyvenin ‘Viking’ çeşidi tescillendi. Türkiye’de dört ayrı lokasyonda denemeler yapıldığını söyleyen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, aronya meyvesi ile ilgili 2012 yılında çalışmalara başladıklarını söyledi. Boz, “İnsan sağlığına oldukça katkısı olan Aronya meyvesi için girişimlerde bulunduk. 2012 yılında ise bu meyve için proje başlattık. Bu proje kivi üretiminden daha kısa vadede sonuca götürdü. Üretim projesinden yaygınlaştırma projesine geçtik. Ülkemizde Yalova merkez olmak üzere Malatya, Tokat ve Edirne olmak üzere dört ayrı lokasyonda denemeler yaptık. Yalova’da faydalı bir meyveyi Türk tarımına kazandırmış olduk. İnsan sağlığı açısından ne kadar önemli bir meyve olduğu geri dönüşlerle anlıyoruz\" dedi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ise meyvenin yaygınlaştırılması için çalışma başlattıklarını söyledi Yapılan konuşmaların ardından meyveyle ilgili ilk hasadı ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı.