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(Görüntülü Haber) Süper Lig takımları, bugün 6 hazırlık maçı oynadı

ANTALYA, (DHA) Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, çalışmalarına Antalya'da devam ediyor

12 Ocak 2018 23:39

ANTALYA, (DHA) Süper Lig\'de ilk yarının bitmesinin ardından ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, çalışmalarına Antalya\'da devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir\'in yanı sıra TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, bugün hazırlık maçları oynadılar. Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden FC Kamza ile karşı karşıya gelirken, Alanya ekibi rakibini Sackey\'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Süper Ligi\'nde mücadele eden FK Partizani ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi, Trezeguet\'in kaydettiği golle rakibini 1-0 yendi. Bu sezon başında Süper Lig\'e yükselen ve ilk yarıda başarılı bir performans sergileyen Göztepe, hazırlık maçında TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor ile oynadı. Mücadelede gol sesi çıkmadı: 0-0. Bir başka Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Kazakistan 1\'inci Lig takımlarından Zhetysu ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sivas ekibinin tek golünü Kone kaydederken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş, Antalya kampının son hazırlık maçında Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Skenderbeu ile oynadı. Siyah-beyazlılar rakibini Mustafa Pektemek\'in 2 ve Alvaro Negredo\'nun tek golüyle 3-2 mağlup etti. Günün son hazırlık maçında ise Süper Lig\'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ile Hollanda Ligi ekiplerinden ADO Den Haag karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi mücadeleyi; Adebayor (P), İrfan Can Kahveci, Hakan Özmert ve Napoleoni\'den gelen gollerle 4-0 kazandı.

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