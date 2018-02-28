(Görüntülü Haber) Suni teneffüsle hayata döndürülen prematüre buzağı ailenin maskotu oldu

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA\'nın İnegöl ilçesinde doğum süresinden bir hafta önce ölü olarak dünyaya gelen ve yapılan suni teneffüsle yaşamaya başlayan prematüre buzağı ailenin maskotu haline geldi. İnegöl\'e bağlı Alibey mahallesinde çiftliğinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Kılıçaslan, geçtiğimiz hafta cuma günü ahırına gidince doğumundan bir ahfta önce dünyaya gelen buzağıyı görünce gözlerine inanamadı. Kılıçslan, yerde cansız yatan buzağıya beş dakika süren suni tenefüs yaptıktan sonra nefes almasını sağladı. Ramazan Kılıçaslan çiftilk evine aldığı buzağıyı o günden sonra kaşık ile şerbet içirip biberon ile süt vererek besledi. . Norma buzağıdan çok daha küçük olan hayvanı evinin oturma odasındaki sobanın yanında özel olarak besleyen Kılıçaslan, Ceylan adını verdiği buzağı yanlarından ayırmıyor. Veylanın evlerinin adeta maskotu olduğunu açıklayan Kılıçaslan, hayvanı görmeki için komşularının her gün evlerine geldiğini söyledi.