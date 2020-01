(Görüntülü Haber) Sumudica: "Beşiktaş için kolay maç olmayacak"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçının çok çok zor geçeceğini söyledi. Medipol Başakşehir beraberliğinin ardından Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek 26 puana ulaşan, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan puana gelen ve averajla puan cetvelinin 5\'inci sırasında yer alan Kayserispor yarından itibaren sezonun 15’inci haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak. Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \"Kimse Kayserispor’dan bunu beklemiyordu. Çok güzel bir takım ruhu var. Futbolcularım değişik sistemleri çabuk kavrayabiliyor. Burada olmaktan bu takımı çalıştırmaktan çok mutluyum. Galiba, verdiğim sözü yerine getirip takımın ligi ilk 8 arasında tamamlamasını sağlayacağım. Daha iyi yerlere de gelebiliriz. Çünkü bizim takımımız sahada futbol oynuyor. Pazar günü oynanacak olan maç, Beşiktaş için kolay olmayacak. Bizden iyi oynar ve maçı kazanırlarsa, yedek kulübesine gider hocalarını tebrik ederim. Ben bu karşılaşmada Kadir Has Stadyumu\'nun tamamen dolmasını bekliyorum. 26 puanı bulunan iki takımın maçında kazanan diğerin önüne geçecek. Benim 12’nci futbolcuya yani taraftarlarımıza ihtiyacım var\" diye konuştu. UMUT BULUT’TAN TARAFTARA ÇAĞRI Kayserispor kaptanı Umut Bulut, Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmayı taraftarlarının katkılarıyla kazanmak istediklerini kaydetti. Aytemiz Alanyaspor karşısında takımını uzatmada attığı golle kurtaran ve alınan 3 puanda büyük payı olan Umut Bulut, Beşiktaş maçı hakkında konuştu. Umut Bulut konuşmasında, \"Muhteşem taraftarımızı stada bekliyoruz. İnşallah taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanırız. Takımda çok güzel bir ortam var. Yeni gelen arkadaşlar da takıma ayak uydurdu. Şu an için her şey güzel gidiyor. Bu maçı unutup Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız\" dedi. TARAFTAR GECEYARISI TAKIMI KARŞILADI Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası Kayseri’ye dönen sarı kırmızılı kafileyi gece yarısı, dondurucu soğuğa rağmen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kayserispor taraftarı takım otobüsünü kulüp tesislerine kadar tezahüratlar eşliğinde gönderdiler.