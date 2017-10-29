(Görüntülü Haber) Sümerolog Çığ'dan gençlere 'Nutuk' ve 'Kur'an' tavsiyesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de yaşayan Sümerolog 103 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıl dönümünde, gençlere Nutuk ile Kur\'an-ı Kerim\'in Türkçe\'sini okumalarını tavsiye etti. Cumhuriyetin tehlike altında olduğunu savunan Muazzez İlmiye Çığ, gençlerden cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi. Çığ, \"Gençlerin, çok okuması lazım. Tüm konferanslarımda söylüyorum. Atatürk\'ün Nutuk\'unu okuyun. Kur\'an\'ın Türkçe\'sini okuyun. Baştan sona okuyun, ara ara okuyun. Okuyun ve içinde ne olduğunu görün. Herkes, artık tepkisini göstersin yaşanan olaylara karşı. Şayet bir iç savaş olursa bu memlekette herkes, açlıktan ölür; çünkü artık üretimimiz yok. Bu yüzden cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyete sahip çıkmak, herkesin vazifesi. Kendi canı, evladı, torunu için şart\" dedi. Cumhuriyetin en önemli göstergesinin kadınlar olduğuna vurgu yapan Çığ, şöyle devam etti: \"Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu, zaman geçtikçe öğrendim. O zamanlar, anlamadık bunları. Cumhuriyet öncesi, kadının adı yoktu. Ben, \'Devrimimizin en yüksek çağındayız\' diyorum; çünkü bugün kadınlar, her alanda kendini gösterebiliyor. Ddüller alıyor. Ticarette, iktisatta, medyada, bilimde ve sanatta, bütün dünyada tanındı. 80 yıl içinde hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlar, bir anda böyle oldu. Atatürk\'ün bence en mühim işi, dinimize en büyük yardımı, açılımı, Kur\'an\'ın Türkçe\'sini yaptırmak. Bu, çok önemli. Bunu bir türlü kavrayamadık. Hala akıllı geçinenler dahi kavrayamadı; çünkü yobaz kısmı Kur\'an\'ı tercüme ettirmek istemediler. Oysa ki Ku\'ran, bütün dillere tercüme edildi. Kendi dilimizde öğrenirsek onlar kendi uydurdukları şeye inandıramazlar insanları.\" \'ATATÜRK OLMASA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLMAZDI\' Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün ayrılmaz bir bütün olduğunu kaydeden Çığ, \"Atatürk\'ün eğitim ve ticaret gibi konuları, hepsini birden 15 yıl içerisinde doldurmasıyla bu günkü memleketi, cumhuriyeti elde ettik. Aksi takdirde yoktuk. \'Türkiye Cumhuriyeti\' diye bir şey olmayacaktı. Türkiye bile olmayacaktı belki. Olaylar yaşandı. Suriye, kalktı, bize geldi. Böyle bir şey olsa biz nereye gideriz? Ne oluruz? Kim alır bizi? Tabi ki kimse almaz. Şimdilik cumhuriyet, bir ayak üzerinde duruyor. Cumhuriyet, şu an çok tehlikede. Atatürk\'ün kurduğu aydın cumhuriyet, tamamıyla tehlike altında\" diye konuştu.