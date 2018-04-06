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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Sümer Tilmaç sahnesindeki ilk oyun 'Organik Komedi'

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Sümer Tilmaç sahnesinde 'Organik Komedi' adlı oyun sahnelendi

06 Nisan 2018 14:59

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Sümer Tilmaç sahnesinde \'Organik Komedi\' adlı oyun sahnelendi. Manavgat Belediyesi tarafından Gençlik merkezindeki tiyatro salonuna Haziran 2015\'te yaşamını yitiren sinema sanatçısı Sümer Tilmaç\'ın adının verilmesinin ardından tiyatro eğitimi alan kursiyerler, Ayhan Rüzgar\'ın yazıp yönettiği oyunu sergiledi. Aralarında öğretmen ve avukatların bulunduğu kursiyer yaklaşık 3 ay süren eğitimlerinin ardından sahneye çıktı. Oyuna vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 kısa hikayeden oluşan oyunda, Manavgat\'a gelip yerleşen Süperman\'in başına gelenler esprili bir dille anlatılıyor. Ayrıca, kadın şiddetinden kaçarak erkek sığınma evine müracaat eden erkeklerin yaşadıkları, izleyenleri kahkahaya boğdu. Her perşembe Sümer Tilmaç sahnesinde oyunun gösteriminin olacağını belirten tiyatro eğitmeni Ayhan Rüzgar, Manavgat Belediyesi Meclisi kararıyla salona merhum sanatçı Sümer Tilmaç\'ın adını verildiğini ifade etti. Sümer Tilmaç\'ın Türk sineması ve tiyatrosu için büyük bir değer olduğunu kaydeden Rüzgar, Sümer Tilmaç\'ın, resmi olarak en son çalıştığı işyeri burasıydı. Beraber kurs veriyorduk yetişkinlere ayrıca en son çektiği film de bizimle çektiği filmdi. O yüzden hem dostluğumuz hem de Manavgat\'a verdiği katkılar nedeniyle onun ismini vermeyi uygun bulduk. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen\'in katkısıyla bu belediye meclisimizden de geçti. Tabelamızı astık. İlk oyunumuz olarak \'Organik Komedi\'yi oynuyoruz dedi. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi\'nde 10 yaşından 50 yaşına kadar her yaş kategorisi ve meslek grubundan insanlara tiyatro eğitimi verdiklerini anlatan Ayhan Rüzgar, sahneledikleri Organik Komedi adlı oyununun kısa hikayelerden oluştuğunu, kursiyerlerin düşünceleri ve fikirleriyle ortaya çıktığını ve kendisinin bu fikirleri kaleme aldığını, sahne diline çevirdiğini aktardı.

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