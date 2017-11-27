(Görüntülü Haber) Suluova'da kura ile TOKİ konutlarından ev almaya hak kazandılar

Sinan HARMANCI/SULUOVA(Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Suluova ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar için düzenlenen 3\'üncü etap kura çekilişinde 81 kişi konut sahibi olmaya hak kazandı. Borsa Mahallesi\'nde TOKİ tarafından yapılan ve yüzde 90 fiziki gerçekleşmesi sağlanan 574 konut için geçen Temmuz ayında kura çekilişi yapıldı. Projenin 3\'üncü etabındaki 81 konutun kura çekilişi ise bu güne ertelendi. 400 kişinin müracaat ettiği 81 konutun kura çekilişi bugün Mahmut Demir Spor Salonu\'nda düzenlenen programla yapıldı. Başvuruda bulunanlar arasında ev sahibi olacak kişiler ve alacakları daireler noter huzurunda kura ile belirlendi. Çekiliş sırasında heyecan yaşandı. Kuraya katılan 57 yaşındaki Ahmet Bıyık, \"Ev sahibi olanlara hayırlı olsun. Çıkmayanlara da inşallah bir daha ki sefere, ben 4+1 daire için kuraya yazıldım. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah nasip olur\" dedi. Kirada oturduğunu ve bir ev sahibi olmak istediğini dile getiren 36 yaşındaki kamyon şoförü Sedat Gümüş, \"İnşallah bize de çıkar, kirada oturuyorum. Kurada ismim çıkarsa ilk evim olacak. Merakla sonucu bekliyoruz\" diye konuştu. Kızı için başvurduğunu belirten 50 yaşındaki Asım Gül, \"Müracaatımı kızım için yaptım. Eğer ona bir nevi hediye olmuş olacak. Benim kendi evim var. Kızımın da başını sokacağı bir evi olmasını istediğim için onun şansına yazıldım\" dedi. 55 yaşındaki emekli Mustafa Karaoğlu ise, \"Çocuklarım için yazılmıştım. Ev sahibi olmaya hak kazanan herkese hayırlı uğurlu olsun. Çıkmazsa da Allah’a dua ederim. Hayırlı böyleymiş derim. Herkese çıkacak diye bir şey yok, Allah kime nasip ederse, ona çıkacak\" dedi.