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(Görüntülü Haber) Sülük tedavisine ilgi

MUŞ, (DHA)- ANKARA'da hacamat ve sülük eğitimi alan masör Cengiz Çelik, memleketi Muş'ta işyeri açtı

25 Aralık 2017 19:49

MUŞ, (DHA)- ANKARA\'da hacamat ve sülük eğitimi alan masör Cengiz Çelik, memleketi Muş\'ta işyeri açtı. Çok sayıda kişi şifa bulmak için Çelik\'in işyerine yoğun ilgi gösterdi. Burada hacamat ve sülük tedavisinin yanı sıra, çeşitli kremler ve doğal bitkilerle de hastalarını tedavi eden Cengiz Çelik, sülük ile tedavinin hadislerde de yer aldığını söyledi. Sülük tedavisinin geçmişinin Milattan Önce\'ye dayandığını ifade eden Cengiz Çelik, \"Ben masör ve aile danışmanıyım. Ankara\'da hacamat ve sülük kursu gördüm. Gelen hastalarımın ağırlıkta, bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, migren, sinüzit, diz ve eklem ağrıları ile varis şikayetleri var. Bunları bitkisel bir çözümle tedavi ediyorum. Tedavilerimiz sonuç buluyor. Hastalarım bizden memnun. Sülük tedavisinin yan etkisi yok. Sülüğün ağzında 250 diş bulunmakta, 200 dolayında salgısı var. Zaten şifa da bu salgıda. Salgı sayesinde kandaki pıhtılaşma önleniyor\" diye konuştu. Sinüzit hastalığı için sülük tedavisi gören Davut Bala ise bu hastalık nedeniyle her gün dayanılmaz ağrılar çektiğini söyledi. Bala, \"Hastaneye gittim, ağrı kesici kullandım. Bunlardan fayda görmedim. Buraya tavsiye üzerine geldim, sülük tedavisine başladım. İnşallah bir faydasını görürüm\" dedi.

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