(Görüntülü Haber) Sultangazi'de imar planı protestosu

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) YENİ imar planını protesto eden Sultangazi Esentepe Mahallesi sakinleri belediye başkanı ile görüşmek istedi. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişin ardından Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile toplu olarak görüşmeyi başardı. Sultangazi Kent Savunması üyeleri, Sultangazi Belediyesi önünde Esentepe Mahallesi\'nde bulunan arsaların bölgedeki yeni imar uygulaması olan parselasyon değişikliği ile metrekarelerinin azalacağı iddiasıyla eylem yaptı. Mahallelilerin de katıldığı eylemde \"Evimize Mahallemize Sahip Çıkıyoruz. Parselasyon Değişikliği Kararı Geri Çekilsin\" pankartı açıldı. \"PARSELASYON DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİ İSTİYORUZ\" İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak değişiklik kararının meclise gelmeden geri çekilmesini isteyen mahalleliler adına yapılan basın açıklamasında, \"Esentepe Mahallesi sakinlerinin arsalarında küçülmeler ve bölünmelerin gerçekleşecek. Bölünen ve küçülen arsalar değersizleştirilip, kullanım alanları kısıtlanacak. Bu parselasyon değişikliği , halkın evini gasp etmek ve barınma hakkımızı yok etmek anlamına gelmektedir. İtirazlarımızın ardından davalar açarak hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Sultangazi\'de özellikle Esentepe ve Gazi Mahallesinde var olan rant projeleri mahallelere yetince zarar vermektedir. Esentepe halkı olarak evlerimiz üzerinde dönen ranta izin vermeyeceğiz. Parselasyon değişikliğinin iptalini talep ediyoruz \" denildi. \"KONFERANS SALONUNA ALINDILAR\" Grup açıklamanın ardından dağılmadı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile görüşmek istediklerini belirten mahalleli, belediye binasının önünde beklemeye başladı. Gruba, Altunay\'ın başka bir programı olduğu söylendi. Mahalleli, beklemeye devam edeceklerini belirtince, yetkililerce belediye binasında bulunan konferans salonuna alındı. Salonda bulunan Sultangazi Belediyesi başkan yardımcıları konuyla ilgili açıklama yaptı. BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA Başkan Yardımcısı Hakan Ceylan, \"Sizlerin itirazlarınıza istinaden bu itirazlar değerlendirilerek, yeniden uygulanması yapılacak. Bu imar uygulamaları Sultangazi ilçemizde de geçmişte 80 yılların sonunda ve 90\'lı yıllarda yapılan imar uygulamalarında hepsinde problemlerle karşılaşılmıştır. Yapılan bu imar uygulamasıyla ilgili olarak herkesin istediği şekilde bir durumun oluşturulma imkanı zor. Bununla ilgili olarak sizlerin itirazlarınız sizlerin görüşleriniz sizlerin haklarınız korunmak suretiyle bir orta yol bulunarak bu işlem tamamlanacak. Uygulamayı Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İtirazları göz önüne alarak değerlendirmelere devam edecek\" dedi. BAŞKAN YAKLAŞIK 3 SONRA GELDİ Soruları alacağını söyleyen Ceylan\'a salonda bulunanlar, \'Cahit Altunay\' ile görüşmek için geldiklerini belirterek soru sormadı. Belediye başkan yardımcıları bir süre sonra salondan ayrılırken, eylemci grup dışarı çıkarak \'Halk Burada, Başkan Nerde\" sloganları attı. Vatandaşların ısrarı sonucu yaklaşık 3 saat sonra Belediye Başkanı Cahit Altunay konferans salonuna gelerek vatandaşların sorularını yanıtladı. Görüşmenin ardından grup üyeleri mahallelerine döndü.