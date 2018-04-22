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(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın: 2 kişi ağır yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) Sultanbeyli'de ormanlık alanda ısınmak ve mangal yapmak için ateş yakan iki kişi büyüyen alevlerin arasında kaldı

22 Nisan 2018 13:54

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) Sultanbeyli\'de ormanlık alanda ısınmak ve mangal yapmak için ateş yakan iki kişi büyüyen alevlerin arasında kaldı. İki kişi yanarak ağır şekilde yaralandı. Olay, Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi\'nin üzerinde bulunan ormanlık alanında saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ormanlık alanına üst kısmında mangal yakmak ve ısınmak için iki kişi ateş yaktı. İki kişinin bir süre sonra uyuyakalması üzerine alevler büyüdü. Ormanın çevresinde bulunan vatandaşlar ormanın yukarısından seslerin geldiğini fark ederek durumu İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

 

ORMANLIK ALANDA İKİ KİŞİ YANDI

Olay yerine çok sayıda İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ormanın alanın girişine güvenlik şeridi çekerek seslerin geldiği yerde araştırma yaptı. Kısa sürede bulunan iki kişi yandıklarını belirterek sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

 

ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRILMASI YAPILDI

İtfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler dere yatağının üst kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yapıldı. Olay yerine Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sultanbeyli ilçe Olay Yeri İnceleme Büro Müdürlüğü çevrede delil araştırması yaptı. Olayın görgü tanıkların ifadelerini alması için karakola götürüldü.

 

\"HER YERİ YANMIŞTI, ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI\"

Erkut Çamcı ve Erdan Öner adlı görhü tnıkları yaşananları anlattı; \"Biz burada çay içiyorduk, ormanın içinden bağıran bir insan sesi duyduk, sonra koştuk baktık, adam baştan aşağı yanmış. Sonra Erdal ağabey koştu gitti aldı adamı, polisi aradık. Ormanın içinde yanan arkadaşların söylemine göre madde aldığını söylüyor, \'ağabey yandım beni kurtarın\' dedi bize. Birini hemen ambulansa bindirip gönderdik diğerini de aldık aşağıya getirdik. Çıplaktı, her yeri yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Diğeri de ateşin içinde uyurken bulduk\" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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