(Görüntülü Haber) Sultan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, yolun karşına geçmek isterken servis minibüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni 41 yaşındaki Sultan Esra Soylu, öğrencilerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, dün sabah saatlerinde Anadolu Caddesi\'nde meydana geldi. Büyük Çiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, okula giderken caddeden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çiğli\'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ramazan Kaya yönetimindeki 35 S 71005 servis minibüsü, Soylu\'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Soylu ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soylu\'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve iki çocuk annesi Sultan Esra Soylu\'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan servis şoförü Kaya tutuklandı. ÖĞRENCİLERİ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan Sultan öğretmen için Karşıyaka İlçesi Hacı İhsan Gültekin Camii\'nde tören düzenlendi. Cenazeye eşi Cahit Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan öğrencileri, öğretmenlerinin tabutu başında bekledi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında Sultan öğretmen için helallik alındı. Büyük Çiğli Anadolu Lisesi\'nde 15 yıldır öğretmenlik yapan ve çevresi tarafından sevilen Sultan öğretmen Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.