(Görüntülü Haber) Sultan Ahmet Camii önünde 'Kudüs' protestosu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ İstanbul DHA ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararı Sultan Ahmet Camii önünde protesto edildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı öncülüğünde Esenyurt\'taki sivil toplum kuruluşları Sultan Ahmet Camii\'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler \'Kudüs Müslümanlarındır\' yazılı dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren gruba seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, \'İstanbul uyursa Türkiye uyur. Türkiye uyursa İslam dünyası da uyur. Eğer biz bugün Kudüs\'e Mescid-i Aksa\'ya sahip çıkmazsak yarın hedef Medine\'dir, Mekke\'dir. İstanbul Ayasofya\'dır. Onun için bugün uyumamamız lazım. Kudüs\'ü daha fazla çiğnetmememiz lazım. Onun için Türkiye, İslam dünyası, Kudüs sizlerden bir şey bekliyor. Gün Kudüs için ayağa kalkma günüdür. Gün bugündür. Yarın geç olabilir. Bizler imtihanı kaybetmiş olabiliriz.\' diye konuştu.