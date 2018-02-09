(Görüntülü Haber) Sultan Abdulhamit ölümünün 100. yıldönümünde Eyüpsultan'da anıldı

İSTANBUL, (DHA) –SULTAN Abdulhamit, ölümünün 100. yıldönümünde “Abdulhamit Coğrafyası” adlı programda anıldı. Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği anma programına halk yoğun ilgi gösterdi. Osmanlı İmparatorluğu\'nun 34. padişahı ve 113. İslam Halifesi olan Sultan Abdülhamit, ölümünün 100. yıldönümünde Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen törende anıldı. “Abdulhamit Coğrafyası” adlı program Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek de katıldı. Anma programında Abdulhamit dönemini Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Dr. Coşkun Yılmaz aktardı. “YILLARCA HAKARETE UĞRAMIŞ BİR İNSANI ANIYORUZ” Panelde moderatörlük görevini de üstlenen Dr. Coşkun Yılmaz, özel bir insanı andıklarını ifade ederek, \"Ölenleri rahmetle anarız ama “Sultan Abdulhamit diyince ayağa kalkıyorsunuz, neden hiçbir padişaha bu övgüler yapılmıyor da şimdi Abdulhamit’e yapıyorsunuz” diyorlar. Çünkü yıllarca küfredilmiş ve hakarete uğramış bir insanı anıyoruz. Aslında bu yaklaşım bu milletin zülme olan karşıtlığının yansımasıdır. Öyle bir insanki, kendi küçük kızı ölünce çaresiz hastalıktan; ‘kim bilir başkaları ne acılar çekiyor’ diyerek tahtta kaldığı sürece hasta ve bakım paralarını verdiği bir hastane vardır mesela; o da Şişli Etfal Hastanesi\'dir” ifadelerini kullandı. “ABDULHAMİT BU MİLLETİN DEVLET BAŞKANIDIR” Prof Dr. Erhan Afyoncu, Avrupalıların, Osmanlı padişahlarını ve özellikle Abdulhamit’i şehvet düşkünü olarak algıllattığını söyledi. Afyoncu, “Abdülhamit bu milletin ve bu devletin devlet başkanıdır. Yanlışta yapsa doğru da yapsa bizim devlet başkanımızdır. 1999 yılına kadar Osmanlıya bakış çok farklıydı. Muhafazakar idarelerin artmasıyla bu anlayış olumlu yönde değişti. Abdulhamit zamanında devlet çöküyor ve her gün bir toprak gidiyordu. Abdülhamit de o dönemde kendi öngörülerine göre hal tarzı kuruyor. Bu kimilerine doğru kimilerine de yanlış gelebiliyordu” dedi. “BİZ İLK BAŞTA RUHTA KAYBETTİK” Kendisinin bir edebiyat profesörü olduğunu vurgulayan Prof Dr. Fatih Andı ise Abdülhamit coğrafyasından bahsetme adına edebiyatın çok geniş bir alan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Andı, “Abdülhamit döneminin kültürel coğrafyası diye birşey var. Ciddi bir çalışma disiplini bu. Bir toplumu çözebilmek için coğrafik özellikleri çözmek gerek. Bizim askeri yenilgilerimizin önünde ekonomik zayıflıklarımız vardı ancak biz ilk başta ruhta kaybettik. Biz Abdulhamit’i anacaksak herşeyden evvel bu kültürel coğrafyaya katkıları çerçevesinde anmak zorundayız”diye konuştu. Öte yandan Sultan Abdülhamit Han\'ın “Gönül Coğrafyamız” dediği o dönemde sahip olduğumuz topraklarımıza ait haritalar ve harita planları sergisi de yapıldı.