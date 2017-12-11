(Görüntülü Haber) Süleymaniye'nin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem

DİYARBAKIR, (DHA)- ABD Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden yapılan açıklamaya göre; Irak\'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Irak\'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14\'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi.



Irak\'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.