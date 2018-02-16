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(Görüntülü Haber) Suçüstü yakalanan telefon dolandırıcısı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'de, telefonla aradığı kişileri kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polis tarafından suçüstü yakalanan E

16 Şubat 2018 19:54

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'de, telefonla aradığı kişileri kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polis tarafından suçüstü yakalanan E.T. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Havsa ilçesinde S.M. isimli kadını telefonla arayıp kendisini \'terör mücadele komiseri\' olarak tanıtan E.T., terör operasyonu yapılacağını ve aile üyelerinin adına açılan hesaplardan örgüte para aktarıldığını söyledi. E.T., kadına ziynet eşyalarını ve nakit paralarını vermesi halinde soruşturmadan isimlerinin çıkarılacağını ifade ederek, S.M.\'nin yaşadığı eve gitti. Kadından 20 burma bilezik, 10 Ata lira, 11 çeyrek altın, 2 beşibirlik, 1 yüzük, 1 kolye ucu ile bin 300 lira alan E.T., S.M.\'den daha fazla nakit para istedi. ANNESİNİN TELEFONDA ANLATTIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ Bunun üzerine S.M., telefonla aradığı oğlu Ş.M.\'ye durumu anlatarak, bankadan para çekmek için Edirne\'ye geleceğini söyledi. Ş.M., annesinin telefonda anlattıklarından şüphelenerek, polise başvurdu. Olaya el koyan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para çekmek üzere Edirne\'deki bir banka şubesine gelen S.M.\'yi takibe aldı. S.M., bankadan çektiği parayı dolandırıcıya vermek üzere Çavuşbey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi\'ne gitti. Şüpheli E.T., paraları almak üzere geldiği adreste polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. E.T.\'nin üzerinde yapılan aramada S.M.\'den aldığı altınlar ve para bulundu. Para ve altınlar, S.M.\'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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