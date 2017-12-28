(Görüntülü Haber) Sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi\'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu\'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 9-13 yaşındaki 9 öğrenci tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderildi.