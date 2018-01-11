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(Görüntülü Haber) Sucuk partisine katılmayan öğrencilere hakaret ettiği iddia edilen müdürü savcılığa şikayet ettiler

Haber-Kamera: Ümit TÜRK-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK / İstanbul DHA Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okul bahçesinde düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere sınıf ortasında hakaret edip tehdit

11 Ocak 2018 20:00

Haber-Kamera: Ümit TÜRK-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK / İstanbul DHA Cağaloğlu Anadolu Lisesi\'nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okul bahçesinde düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere sınıf ortasında hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundular. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 20 öğrenci velisi hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa verdiler. Öğrenci velisi Ülkü Sarıcan, \"Okulumuzda bugün bizi endişelendiren bir olay yaşandı. 11. sınıfa giren müdür Necati Yener, daha önce de yaşadığımız gibi çocuklarımızı hem tehdit ediyor hem de hakaret ediyor. Sebebi de, okul müdürü Cuma günü sucuk partisi yapmak istiyor. Bazı çocukların diğer öğrencileri sucuk partisine katılmaması yönünde ikna ederek örgütlediğini iddia ediyor. Çocuklara \'haysiyetsizler, soytarılar\' gibi laflarla hakaret ediyor ve \'bunun cezasını çekeceksiniz\' diyerek tehditte bulunuyor\" diye konuştu. Öğrencilerin disiplin soruşturmalarıyla tehdit edildiğini iddia eden öğrenci velisi Sarıcan, \"Okulda bir huzur kalmadı. Mevzu okulda eğitim değil neredeyse. Sürekli bir huzursuzluk ortamı var. Bununla ilgili bakanlığın okulda yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bugün buraya okul müdürü hakkında savcılığa dilekçe vermek üzere geldik\" diye konuştu. Öğrenci velisi Recep Tunaoğlu da, okul müdürü Necati Yener\'in bugün sınıfa giderek öğrencilerin cep telefonlarını topladığını ardından da, \"Bundan önce öğretmenlerinize bir sürü saygısızlık yaptınız. Bundan sonra hiçbir şekilde bu saygısızlıklarınızı müsamaha etmeyeceğim\" dediğini ileri sürdü. Okulda Cuma günü için 10 gün öncesinden bir sucuk partisi tertip edildiğini belirten öğrenci velisi Tunaoğlu, \"Benim kızım vejetaryen olduğu için gitmeyecek. Öğrencilere, \'Siz diğer sınıfları organize ediyorsunuz. Bu sınıfları organize ettiğiniz için hepiniz suçlusunuz\' diyor. Disipline vereceğini bildirerek, \'haysiyetsizler, şerefsizler, soytarılar\' demiş. Bunların hepsini aynen söylemiş\" iddiasında bulundu. Kızının 11. sınıfta okuduğunu ve üniversiteye hazırlandığını anlatan öğrenci velisi, CİMER\'e de BİMER\'e de başvurduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyledi. Öğrenci velilere daha sonra savcılığa giderek okul müdürü Necati Yener hakkında \'tehdit ve hakaret\' suçlamasıyla şikayette bulundu.

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