(Görüntülü Haber) Suç duyurusuna kucağında yavru kediyle geldi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da müzik aletleri satan 52 yaşındaki Rüstem Avcı, işyerinin arkasındaki sokak kedilerinin beslenmesi için verdiği yiyecek ve mamalardan rahatsız olan ve bu nedenle kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü komşusu Y.H. hakkında suçu duyurusunda bulundu. Bursa Adliyesi\'ne kucağındaki yavru sokak kedisi ile gelen Rüstem Avcı, \"Buraya kucağımdaki yavru sokak kedisinin adaleti için geldik. Şikayetimizin takipçisi olacağız\" dedi. Bursa\'da Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde müzik aletleri satan Rüstem Avcı ve eşi Selime Avcı, işyerinin arka penceresinin baktığı belediyeye ait yeşil alanda bulunan 40\'a yakın sokak kedisini, her gün yiyecek ve mama vermeye başladı. Bundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Rüstem Avcı, \"Hayvanlara olan bu yaklaşımımız üst katımızda işyeri bulunan Y.H.\'yi rahatsız etti. Bu kişi kedilere yiyecek verdiğimiz için beni ve eşimi ölümle tehdit etti\" dedi. Rüstem Avcı, kendisini tehdit eden Y.H. hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Adliye Sarayı\'na kucağında yavru sokak kedisi ile gelen Avcı, \"Buraya kucağımdaki yavru sokak kedisinin adaleti için geldik. Sokak kedilerinin hakkını korumak için bu suç duyurusunda bulunuyorum. Bu yüzden yavru kedi ile adliyeye geldim. Komşumuz ile yaşadığımız tartışmaların güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları kanıt olarak verdim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Şikayetimizin takipçisi olacağız\" dedi.