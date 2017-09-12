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(Görüntülü Haber) Su seviyesi düşünce göletteki onbinlerce balık telef oldu

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar İlçesi sınırları içeirisinde bulunan ve arazilerin sulanmasında kullanılan Gözegöl Göleti'nde bu yıl görülen kuraklık nedeniyle, su düzeyinin düşmesi ile birlikte binlerce balık tel

12 Eylül 2017 21:53

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar İlçesi sınırları içeirisinde bulunan ve arazilerin sulanmasında kullanılan Gözegöl Göleti\'nde bu yıl görülen kuraklık nedeniyle, su düzeyinin düşmesi ile birlikte binlerce balık telef olup kıyıya vurdu, binlerce balık da çok az kalan göletteki suda çırpındığı görüldü. Diyarbakır merkeze 25 kilometre mesafede bulunan ve çevresindeki 6 köyün arazilerini sulamada kullanılan Gözegöl Göleti\'nde kuraklık nedeniyle ve suların çekilmesiyle telef olan onbinlerce balık kıyıya vurdu. Yaklaşık 50 yıldır arazilerin sulanmasında kulanılan göletin, ilk kez bu kadar sularının çekildiğini ve kurumayla yüz yüze kaldığını belirten köylüler, \"Son 5 gün içerisinde su seviyesinin çok düşmesiyle on binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Bir o kadar balık da suyu azalan gölette şu an can çekişiyor\" dedi. Geniş bir alanda yayılan Gözegöl Göleti\'nin yarıya yakını tamamen kururken, telef olup göletin kıyısına vuran balıkların kokusu da çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi. Göletteki su seviyesinin düşmesi sonucu telef olan balıklar, çevredeki kuşlar için yem oldu.

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