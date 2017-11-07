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(Görüntülü Haber) Su kuyusuna düşen koyunları itfaiye kurtardı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, boş su kuyusuna düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

07 Kasım 2017 22:07

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, boş su kuyusuna düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılcayıkık Mahallesi\'nde yaşayan Ahmet Tansı\'ya ait 2 koyun, Sandak mevkiinde bulunan 15 metrelik boş su kuyusuna düştü. Bir süre koyunları kendi imkanları ile çıkarmaya çalışan Tansı, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler, yaklaşık 1 saat süren bir çalışmanın ardından kuyuda bulunan koyunları halatlar yardımıyla tek tek yukarı çıkardı. Koyunlarına tekrar kavuşan Tansı, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
 

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