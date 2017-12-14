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(Görüntülü Haber) Su kanalına düşen köpeği belediye çalışanları kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kurumuş su kanalına düşen köpek, ilçe belediyesinin sağlık hizmetleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

14 Aralık 2017 13:29

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde kurumuş su kanalına düşen köpek, ilçe belediyesinin sağlık hizmetleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Zayıf olması nedeniyle uzun süredir kanalda olduğu sanılan köpek, tedaviye alındı. Tuzcumurat Mahallesi\'ndeki Agonya garajının kenarında bulunan kurumuş su kanalına düşen 4 yaşındaki köpeği fark eden kahve işletmecisi Ali Cömert, Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne haber verdi. Müdürlüğe bağlı veterinerlik ekipleri, köpeği kanaldan çıkarak, barınağa götürdü. Muayene edilen köpeğin tedavisi de yapılırken, günlerdir su kanalında kaldığı için zayıf düştüğünü belirlendi. Sokak köpeği, aşıları vurulduktan sonra özel bölümde tutulmaya başlandı. Muayenesiyle tedavi ardından köpeğin alındığı mahalleye götürüleceğini belirten Edremit Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuz Koray Bacaksız, şöyle dedi: \"İlçemizdeki Agonya Garajı yanında bulunan yağmur suyu kanalına düşmüş olan köpek, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Barınağımıza getirildi ve biz de burada gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Yaptığımız muayenelerde köpekte herhangi bir probleme rastlanmadı. Sadece köpeğin orada kaldığı süre boyunca zayıfladığını, biraz korktuğunu fark ettik. Gerekli aşılarını da yaptık ve burada bir süre gözlem altında tutacağız. Gerekli tedavilerini yapacağız. İç ve dış parazitleri için ve koruma antibiyotiği yapıldı. Köpek, buradaki gözlem süresini doldurduktan sonra son kontrolü yapılacak ve kısırlaştırılacak. Tüm bunların ardından da bulunduğu mahalleye yeniden bırakılacak.\" Kahve işletmecisi Ali Cömert ise \"Köpeği görünce ekiplere haber verdim, gelip kurtardılar. 7- 8 gün burada kaldığını tahmin ediyorum. Tedavisi tamamlanınca köpeğe kahvenin arka tarafındaki bahçede bakmayı düşünüyorum\" dedi.

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