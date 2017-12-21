(Görüntülü Haber) Su kabaklarını süs eşyalarına dönüştürüyorlar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, su kabağı işleme kursuna katılan 18 kursiyer, işleme ve kabartma yöntemiyle su kabaklarını süs eşyalarına dönüştürüyor. Balıkesir\'de, 28 Kasım günü, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından su kabağı işleme kursu açıldı. Kursun 10 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği belirtilirken, 18 kişi, kursa kaydoldu. Eğitmen Eda Şahin öncülüğünde salı, çarşamba ve cuma günleri 4\'er saat eğitim alan kursiyerler, işleme ve kabartma yöntemiyle su kabaklarını süs eşyalarına dönüştürdü. Avize ve vazo gibi eşyalara dönüştürülen su kabaklarının üzerine delme, oyma, boyama ve çizme yöntemiyle çeşitli figür ve desenler işleniyor. Su kabaklarının yıl sonunda sergileneceğini belirten Eda Şahin, \"Kursiyerlerimiz, su kabaklarından avizeler, lambalar yapıyor. Kursa eşleri ile gelen kursiyerlerimiz var. Delme, oyma, boyama ve çizme ile ortaya güzel çeşitli eserler çıkarıyoruz\" dedi. Su kabağı işleme kursuna katılan Mahmut Erkan, boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini düşünürken, kursa katılmaya karar verdiğini dile getirerek, burada hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de güzel işler yaptığını söyledi. Kursiyer Gülşen Bayın ise boş zamanlarını değerlendirmek için katıldığı kursta, bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyalarına dönüştürmekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Kabakları kendisinin yetiştirdiğini anlatan Yıldız Şimşek de \"Böyle bir kurs açıldığını duyunca çok sevindim. Kabaklarımızı evimize dekoratif amaçlı kullanmak istedik. Hem avize hem süs eşyası olarak değerlendiriyoruz\" dedi. Kursiyerlerin süs eşyasına dönüştürdüğü su kabakları, yıl sonunda sergilendikten sonran satışa sunulacak.