(Görüntülü Haber) Su eyleminde sürücüler ile köylüler arasında arbede (1)

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde, suları akmadığı için Diyarbakır-Adıyaman karayolunu kapatan köy sakinleri ile sürücüler arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Jandarmanın havaya ateş açarak sonlandırdığı arbedenin ardından 2 saat ulaşıma kapanan yol, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya\'nın en kısa sürede köye su verileceğini söylemesiyle trafiğe açıldı. Kahta\'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erikdere Köyü\'nde oturan yaklaşık 200 kişi, sık sık sularının kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve bayramda da aynı sıkıntının sürmesini protesto için Adıyaman-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapattı. Araçları ile geldikleri karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan ve yaşadıkları kesintiyi protesto eden köylüler nedeniyle Adıyaman veya Diyarbakır yönüne gidemeyen sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, köy sakinlerinden yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu belirterek yolu ulaşıma açmalarını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren köylüler ile jandarma arasında da zaman zaman tartışma çıktı. JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI Bu sırada uzun süre eylem nedeniyle kapanan yolda beklemek zorunda kalan bazı sürücüler duruma tepki göstererek köylüler ile tartıştı. Büyüyerek arbedeye dönüşen tartışma sırasında 2 sürücü, köy sakinleri tarafından dövülerek hafif yaralandı. Yaşanan gerginliğin büyümemesi için jandarma havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından köy sakinleri ile sürücüler birbirinden ayrıldı. KAYMAKAM, EYLEMİ SONLANDIRDI Takviye jandarma ekiplerinin de geldiği yolun ulaşıma açılmaması üzerine durum Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya\'ya iletildi. Yola gelen Kaymakam Kaya, köy sakinlerinden yaptıkları eylemi sonlandırmalarını istedi. Suları gelene kadar eylemlerinin süreceğini söyleyen köy sakinleri, daha sonra Kaymakam Kaya\'nın en kısa sürede sorunun çözüleceğine dair söz vermesiyle yolun ulaşıma açılmasına izin vererek köylerine döndü. Erikdere Köyü Muhtarı Ömer Kaya, yıllardır su sıkıntısı yaşadıklarını kimi zaman haftalarca sularının akmadığını belirterek, \"Bayramda da su sıkıntısı yaşayınca son çare olarak sesimizi duyurmak adına eylem yapma kararı aldık. Çaresizlikten dolayı trafiğe kapattığımız yolda mağdur olan sürücülerimizden özür diliyoruz\" dedi.