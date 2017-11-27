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(Görüntülü Haber) Su borusu patlaması sonucu oluşan çukura otomobil düştü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da içme suyu ana hat borusunun patlaması sonucu yol çöktü

27 Kasım 2017 02:50

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da içme suyu ana hat borusunun patlaması sonucu yol çöktü. Bu sırada yoldan geçerken açılan çukura düşen otomobilin sürücücü, olaydan yara almadan kurtuldu. 

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Müdürlüğü\'ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınçla patlaması sonucu, yolda göçük ve taşkın oluştu. Bu sırada yoldan geçen Levent Göler\'in idaresindeki 34 LG 8812 plakalı otomobil, açılan göçüğe düştü. Göler, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, haber verilmesi üzerine ASKİ yetkilileri ana boru hattına gelen suyu kesti, bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yolun sağından gittiği sırada arkadan gelen ambulansa yol vermek için şerit değiştirince içi su ile dolan çukura düştüğünü belirten Göler, \"Su birikintisi vardı. Tereddüt ettim geçip geçmemek konusunda. Kaldırım gibi görünüyordu. Hafiften ilerleyince sonrasını siz de gördünüz\" diyerek yaşadıklarını anlattı. Yolu kaplayan su kısa sürede tahliye edilirken, çukura düşen otomobil de iş makineleri yardımıyla çıkartıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, patlayan boruyu değiştirip, çöken yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor. 

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