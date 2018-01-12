(Görüntülü Haber) STEM eğitimi ile becerilerini projelerine yansıttılar

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-UĞUR Okulları, 4-10 yaş arasındaki öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, deneyimleyerek öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlamak amacıyla, okul öncesi müfredatında yer alan \'erkenSTEM\' eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin analitik düşünme becerisi kazanmasını hedefliyor. Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsünde, 4-10 yaş arasındaki öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, deneyimleyerek öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye\'de okul öncesi ve ilkokul seviyesinde STEM eğitimini ilk olarak uygulayan eğitim kurumu olan Uğur Okulları, bu eğitim sistemi ile öğrencilerin analitik düşünme becerisi kazanmasını hedefliyor. Bu kapsamda okulda düzenlenen erkenSTEM Fuar Haftası’nda öğrenciler hazırlamış oldukları projeleri kendi ailelerine sundu. \'HER PROJEDE BİR DİSİPLİNİ TEMEL ALARAK İLERLİYORUZ\' Uğur Okulları Okul Öncesi Bölüm Başkanı Tuğba Abanoz, STEM eğitiminin okul öncesi dönemde öğrencilerin geliştirmek istediği becerileri içerdiğini söyleyerek, \"Bu anlamda da çocukların özellikle bilişsel becerilerini desteklemede, problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu anlamda biz Uğur Okulları olarak STEM eğitimini Türkiye\'de okul öncesi ve ilkokul seviyesinde uygulayan ilk okuluz. Çocuklarımızla erkenSTEM eğitiminde okul öncesi dönemde proje yaklaşımıyla çalışmalar yapıyoruz ve her projede bir disiplini temel alarak ilerliyoruz. Bugün Uğur Okulları olarak okul öncesi, ilkokul seviyesi erkenSTEM eğitimlerimizin Fuar Haftası kapsamında, velilerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları taslaklardan, çizimlerden ve süreç içerisinde kendilerine düşen rollere varıncaya kadar pek çok şeyi öğrenciler velileriyle paylaşıyorlar. Bu aslında çocukların hem bilişsel aynı zamanda sosyal, duygusal gelişimleri içinde eşsiz bir fırsat. Çünkü kendilerini ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme gibi çocuğun özgüvenini destekleyen çalışmalarda yer alıyorlar. Bu anlamda bizde çocuklarımızla birlikte 8 haftalık süreci değerlendirmek ve ürünlerimizi sergilemek adına Fuar Haftamızı gerçekleştiriyoruz\" dedi. ‘BİR MESLEĞİ DAHA YAKINDAN TANIMIŞ OLDU’ Projenin çok keyifli olduğunu belirten öğrenci velisi Mihrican Güneş, \"Öğretmenimize ve okul yöneticilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Oğlum zaten çok ilgili bu konulara. Araştırmaya ne kadar hevesli olsa da öğrenmesine yardımcı oldu. Mekanik konuyla ilgili olarak gemide çarklı sistemin ne anlama geldiğini öğrendi. En önemlisi bir mesleği daha yakından tanımış oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum\" diye konuştu. STEM EĞİTİMİ NEDİR? Öğrencilerin ezberci değil analitik düşünen, yaratıcı, sorgulayan bireyler olmalarını destekleyen STEM eğitimi ile derslerde edinilen kazanımların, diğer derslerle ve güncel yaşamla birleştirilerek çok boyutlu düşünmenin öğrenilmesini sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan STEM, disiplinler arası bir eğitim anlamına geliyor.