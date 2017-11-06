(Görüntülü Haber) STB Başkanı Hastaoğlu'ndan ithal et eleştirisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Ticaret Borsası (STB) ve Tarım Platformu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, iki zincir markette kilosu 29-31 liradan ucuz et satışının yanlış bir karar olduğunu söyledi. İthal ette denetimin de bir süre sonra imkansız olacağını ileri süren Hastaoğlu, \"Hazır ette hile hurda olabilir. At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum?\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın açıkladığı iki zincir markette ucuz et satışına olumlu bakmadığını belirten STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sırbistan\'dan et ithal edilmesinin de Türkiye\'ye yakışmadığını söyledi. Hastaoğlu, \"Bakanımızın açıkladığı iki ulusal firmada ucuz etin satılmasını çok hoş görmüyorum. Uygun da değil. Hele hele Sırbistan gibi bir ülkeden getirilmesi, hele karkas değil de kemiksiz olarak getirilmesi, bunlar dinimize de yakışmaz, bize de yakışmaz. Hadi güvendik, \'bunlar namuslu\' dedik. Yarın bir gün bu kutuların içine nelerin katılacağını kim, ne bilecek? Hangisi kontrol edilecek? Tamam sınırlarımızda kontrol ediliyor ama gün geldiği zaman kontrol de edilemeyecek. Çünkü tonaj çok fazla, yetiştirme şansları ne kadar onu da bilemiyoruz. Kaldı ki biz daha yakın bir olay, canlısında bile doğru düzgün kontrol yaptıramadık. Biz buradan veteriner hekimleri gönderdik; gittiler orada güya mal seçecekler, gelen hayvanları gördük. Bakanlığın gönderdiği yetkililer yaptı bunu. Gelen mallar yerlerde süründü. Kaldı ki bunu hazır ete döndürdüğünüz zaman ne kadar hilesi var ne kadar hurdası var..? Hele hele söylemek istemiyorum ama atına, eşeğine, bufalosuna kadar yapmayacağı ne malum? Dolayısıyla biz bunu hiç beğenmedik, hiç hoşumuza da gitmedi\" diye konuştu. \'BU İŞİN ALTYAPISI YOK\' Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba\'yı çok sevdiğini ancak yanlış bir uygulamaya imza attığını savunan Hastaoğlu şöyle dedi: \"Açık açık söylüyorum; Ben bakanımızı çok seviyorum ama bu olaydan dolayı da kınıyorum. Kendi adıma kınıyorum, kasaplar adına kınıyorum, besiciler adına kınıyorum. Sivas Ticaret Borsası adına kınıyorum. Sivas Tarım Platformu olarak kınıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bu, \'ben yaptım oldu\'yla olmaz. Bu işin altyapısı yok. O iki firmanın parçalama ünitesi dahi yok. Kıyması yapılacak, kuşbaşısı yapılacak. Nasıl yapılacak belli değil. Kaldı ki kasap tezgahlarında, market tezgahlarında hazır kıyma yapana dünya ceza var. Onlar şimdi hazır kıyma satacaklar. Hem de paketlenmiş satacaklar. Bu ne zaman üretildi, ne zaman paketlendi, dağıtımı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, burada nerede muhafaza edilecek? O dediğimiz firmaların ikisinde de personel yok. Herkes raftan kendisi alıyor. Etler orada ne kadar kalacak, unutulacak bunlar; hiç hesaplayan yok.\" \'BU İŞTEN VAZGEÇİLMESİ GEREKİR\' Bakanlık tarafından alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hastaoğlu şunları söyledi: \"İşin bir de kötü tarafı, kasap esnafını halkın gözünde sahtekâr durumuna düşürüyor. Ne kadar ayıp bir şey bu. Kasap esnafı devlete vergisini veriyor, yanında bir sürü eleman çalıştırıyor. Yarın bu meslektekiler bu işi bıraktığında kim ekmek verecek. Tamam istiyoruz, halk ucuz et yesin ama bunlar dengeli gitsin. Kasap düşman mı? İki firmaya gelince satıyor, kasaplara gelince satılmıyor. Hazır tezgah, bu işi bilen insanlar. Anlaş, onlarla sattır. En ufak köyde bile kasap dükkanları var. Halka daha iyi ulaştırırsın. Bu bir fiyaskodur. Ben yaptım oldu bitti ile olmaz. Bunu tekrar gözden geçirmeleri gerekir. Bu işten vazgeçilmesi lazım. Yapılmasını istemiyorum ama yapılacaksa dahi bu iş kasaplarla yapılmalıdır. Kasaplar üvey evlat değil.\"