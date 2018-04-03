(Görüntülü Haber) Stadyumun final maçına yetişmesi için 200 personel görev yapıyor

Ahmet ÜN - Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakır\'da, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yeni Diyarbakır Stadyumu\'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Stadyum, kupa maçıyla hizmete açılırken, Büyükşehir Belediyesi Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi\'nde bulunan yeni stadyuma çıkan yeni yollarda 200 işçiyle gece gündüz çalışılıyor. Stadyum çevresindeki alt yapı ve ağaçlandırma çalışmaları da devam ederken, çalışmaların bu ayın sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Diyarbakır\'a 17 Mart\'ta geldiği sırada Türkiye Ziraat Kupası final maçının yeni Diyarbakır Stadyumunda oynama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu açıklamasından sonra stadyum ve çevresindeki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, stadyumun bölgesinde devam eden çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Şube Müdürü İsmail Akça, çevre düzenlemesinin Nisan ayı sonrasında tamamlanacağını ifade ederek, şöyle konuştu Mayıs\'ta final maçının yapılacağı Diyarbakır Stadyumu\'nun bağlantı yollarını, kaldırım ve çevre düzenlemesini Nisan ayı sonunda bitireceğiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Fırat ile Laleş bulvarları ve Dorşin ile Nazım Hikmet caddelerinde toplamda 7 kilometre yol, 100 bin ton asfalt, 70 bin metrekare kaldırım, 500 adet çınar ağacı, 250 adet dekoratif aydınlatma direği ve 7 kilometre de yağmur suyu şebekesini yapacağız. Bütün bu çalışmaların toplam maliyeti 14 milyon. Bu çalışmaların tamamlanması kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacaktır. Rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşımı sağlamış olacağız. Asfaltlama çalışmamızı 3 asflatlama aracıyla yapıyoruz. Bu uygulama Diyarbakır\'da ilk kez yapılıyor. Asfalt, peyzaj, aldınlatma ve kaldırım çalışmalarında 200 personel görev yapıyor. Diyarbakır Stadyumu\'nu yapan inşaat yetkilileri ise, UEFA standartlarında olan 33 bin kapasiteli stadın içerideki çalışmaların bitmek üzere olduğunu ifade ederek, çalışmaları Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle birlikte yaptıklarını söyledi. Yetkililer, Diyarbakır\'da Ziraat Türkiye Kupası Finali\'nde ilk kez hayata geçecek olan Pasoligin alt yapı çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı. Görüntü Dökümü