(Görüntülü Haber) Spreyli hırsızlardan villa soygunu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde, girdikleri villanın sahibini ve köpekleri spreyle bayıltan iki hırsız, evdeki takıların imitasyon olduğunu anlayınca yan taraftaki villaya girdi. Yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan yüzleri maskeli hırsızların villaya giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen pazartesi gecesi Kekliktepe Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, önce cadde üzerindeki bir villaya girdi. Bahçedeki köpekleri bayıltıcı spreyle etkisiz hale getiren hırsızlar, eve girerek ev sahiplerini de aynı yöntemle bayılttı. Evdeki takıları alan hırsızlar evden çıkarken, bunların imitasyon olduğunu fark etti. Bunun üzerine takıları aldıkları yere koyan hırsızlar, Burak Güngör\'e ait villanın bahçesine geçti. Güngör\'ün evde olmadığı sırada panjurları kıran hırsızlar, pencereden içeriye girdi. Villadan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki hırsız, kayıplara karıştı. Eve geldiğinde hırsızlık yapıldığını anlayan Güngör, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzü maskeli iki hırsızın, Güngör\'e ait villaya girişleri ve evin içinde dolaşmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde pencereden içeri giren hırsızlar, elektriği kestikten sonra ellerindeki fenerle evde dolaşıyor. İki hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.