(Görüntülü Haber) Sportoto ve GAP idaresi, Derik'te 25 voleybol ve basketbol sahası yaptı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sportoto Teşkilatı\'nın, Mardin\'in Derik İlçesi\'ndeki okulların bahçesinde yaptırdığı 25 adet voleybol ve basketbol sahası öğrencilerin hizmetine açıldı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas\'ın girişimleriyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yapılan 5 voleybol ve basketbol sahası ile Sportoto Teşkilatı tarafından yapılan 20 voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine açıldı. Kaymakam Hakan Kafkas, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, eğitimle birlikte spor yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Çukursu Mahallesi 4\'üncü Sınıf öğrencilerinden Yusuf Ekinci, ilk kez bir sahada spor yapma imkanı bulduğunu belirterek, \"Bu sahanın yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Voleybol ve basketbol oynama şansı bulduk. Yapanlardan Allah razı olsun\" dedi. Çataltepe Mahallesi\'ndeki okulun 8\'inci sınıf öğrencilerinden Sara Çetinkaya da, kırsaldaki bir köyde yaşayan kızların spor yapma alanlarının çok kısıtlı olduğunu ifade ederek, \"Ancak bu saha sayesinde biz de spor yapabilme fırsatı bulduk. Erkek öğrencilerle artık eşit şekilde spor yapabilme imkanımız var. Bunu sağlayan yetkililerimize teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.