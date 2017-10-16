(Görüntülü Haber) Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın oldu

Fenerbahçe: 0 - VakıfBank: 3





Salon: TVF Başkent



Hakemler: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay



Fenerbahçe: Ezgi Dağdelenler, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Polina, Eda Erdem Dündar, Tomkom (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Çağla Akın, Jerkov)



VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Robinson, Melis Ayşe Gürkaynak)



Setler: 14-25, 18-25, 22-25



Süre: 74 dakika (21, 25, 28)





Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası\'nı, Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup eden VakıfBank kazandı.



3. kez kupayı müzesine götüren VakıfBank\'ta sporcular, teknik ekip ve taraftarlar salonda büyük sevinç yaşadı.



İstanbul temsilcisine madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kupasını ise Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti.



Bu arada \"Maçın oyuncusu\" VakıfBank\'tan Naz Aydemir Akyol seçildi.