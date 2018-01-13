T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Spor Güvenliği Çalıştayı başladı

Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA  Kulüpler Birliği Vakfı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Çalıştayı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde başladı

13 Ocak 2018 17:29

Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA 
Kulüpler Birliği Vakfı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Çalıştayı, İstanbul\'da Haliç Kongre Merkezi\'nde başladı. Çalıştaya Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin yetkilileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi
İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde eskiye oranla daha konforlu maçlar izleniyor. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında
artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim. diye konuştu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Sepil ise Avrupa\'da örnek gösterilecek statlarımız var. Güvenliğin sağlanması kolay ve planlı olabiliyor. Tabii bugün hala birçok ilimizde bunun yapılmasının daha zor olduğu küçük statlar var. Çalıştayda bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanan olaylardan dolayı bir sürü ceza ödüyoruz. Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor. Mevcut yasaların çoğu yerindedir ama uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar olabiliyor.dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal Boş tribünlerde kimse spor yapmak istemez, hiçbir anlamı da olmaz. Bütün bunların bir arada olumlu cereyan etmesi için olmazsa olmaz kavram güvenliktir. Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir. Spor güvenliği dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. değerlendirmesinde bulundu.
Çalıştayın ikinci bölümünde il ve ilçe spor güvenlik kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel güvenlik konusunda fikir alışverişi yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sercan SAPANATANİstanbulDHA  Kulüpler Birliği VakfıEmniyet Genel MüdürlüğününSpor GüvenliğiHaliç Kongre MerkeziEmniyet Genel Müdürlüğü Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Futbol Federasyonu Süper LigToplantınınKulüpler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24