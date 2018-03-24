(Görüntülü Haber) Spor Bakanı Bak, Zonguldaklı sporcularla hentbol oynadı

\"Zonguldak\'ın muhteşem taraftarına yakışır bir stadyum gündemimizde\" ZONGULDAK / DHA Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katılmak üzere gittiği Zonguldak\'ta genç sporcularla hentbol oynadı. Yenilenme çalışmaları devam eden Zonguldak Stadyumu\'nda incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, sporcu eğitim merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katılmak için Zonguldak\'a giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Zonguldak Valiliği\'ni ziyaret etti. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar\'dan yürütülen faaliyetler ve şehirdeki sportif çalışmalar hakkında hakkında bilgi alan Bakan Osman Aşkın Bak, \"Zonguldak, Türk sporu yönünden önemli ve tarihi başarılara imza atmış bir şehrimizdir\" dedi. \"SPORCULUK VE YÖNETİCİLİK DÖNEMİMDE ZONGULDAK DEPLASMANI BİZİ MUTLU EDERDİ\" Zonguldak Valiliği\'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak\'a yapılan yatırımları yerinde incelemek için ziyarette bulunduklarını dile getirdi. Zonguldak\'ın sportif potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, \"Bu kadar genç nüfusun bulunduğu bir şehirden yatırımlarımız sonucunda birçok branşta şampiyon çıkacaktır. Valimizle, milletvekili arkadaşlarımızla ve il başkanımızla istişarelerde bulunacağız. Daha öncesinde sporculuk dönemimde deplasman olarak birçok defa geldiğim bir şehirdir burası. Özellikle futbol, voleybol ve güreş branşlarında Ereğli\'ye müsabakalara gelmiştik. Futbolda Kozlu, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma\'ya deplasmana gelmiştik. Özel sektörde görev aldığım dönemlerde de gelmiştim ama sportif faaliyetler için Zonguldak\'a gelmek ayrı bir mutluluk veriyordu bana. Çocukluk dönemimde de Zonguldakspor\'un maçlarını heyecanla takip ederdik ve 1. ligdeki başarılı performansı herkes tarafından takdir edilirdi\" ifadelerini kullandı. \"ZONGULDAK\'IN MUHTEŞEM TARAFTARINA YAKIŞIR BİR STADYUM GÜNDEMİMİZDE\" Zonguldak Milletvekilleri ile şehre yapılacak yatırımlar hakkında görüştüklerini ve Zonguldak için yeni bir stadyumu gündemlerine aldıklarını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, \"Kendileri bakanlığımızdan taleplerde bulundular. Plan ve projelerimizi masaya yatırdık. Spor salonu ve gençlik merkezi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stadyum ile ilgili talepleri var ve inşallah Zonguldak\'a yakışır bir stat gündemimizde. Bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Zonguldak\'ın muhteşem taraftarına inşallah güzel bir tesisi kazandıracağız. Zonguldak\'a tekrar geleceğiz. Zonguldak\'a spor ve başarı çok yakışıyor. Özellikle engelli branşında çok fazla başarı var. Amatör kulüplerimizi de desteklemeye devam ediyoruz\" açıklamalarında bulundu. BAKAN OSMAN AŞKIN BAK ZONGULDAKLI SPORCULARLA HENTBOL OYNADI Valilik ziyaretinin ardından Zonguldak Stadyumu\'nu gezen Bakan Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz yıl PKK terör örgütü tarafından Trabzon\'da şehit edilen Eren Bülbül\'ün pankartı önünde fotoğraf çektirdi. Zonguldaklı gençlerden büyük ilgi gören sporcu eğitim merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal ve sportif faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Zonguldak Kapalı Spor Salonu\'nda genç sporcularla hentbol oynayan ve minik cimnastikçilerin antrenmanını izleyen Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör\'ün nikah merasiminde şahitlik yaptıktan sonra AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katıldı.