(Görüntülü Haber) Soylu: Terör örgütü çırpınıyor (2)

ÇAYKARA KONGRESİNDE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Çaykara İlçe örgütünün kongresinde Karadeniz\'in Kefken açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili konuştu. Karadeniz\'in Doğu Anadolu coğrafyasının en özellikli fırsatları, çok riskleri ve siyasi problemleri olmayan en güvenli ve sorunsuz bölgesi olduğunu ifade eden Soylu, şöyle dedi: \"Son zamanlarda karanlık bir akıl altan alttan, gizli gizli bu bölgeye huzursuzluk enjekte etmeye, burayı bir risk alanı olarak göstermeye eylem ve faaliyetlerini buraya kaydırmaya çalışmaktadır. Dün içimizi acıtan bir hadise yaşandı. Kefken açıklarında bir mülteci teknesi battı. Şu an kadar aldığım haberle 21 kişi hayatını kaybetti. Birçok insan şaşırdı. Karadeniz’de mülteci teknesinin ne işi vardı. Daha önce olmayan bir hadise ilginç bir şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 13 Ağustos\'tan önce Karadeniz\'de herhangi bir mülteci vakası yoktu. Ancak ne oluyorsa birileri hangi düğmeye basmaya çalışıyorsa bu tarihten sonra Karadeniz\'de bir mülteci geçişi hareketlenmesi başlıyor. Sahil güvenlik, jandarma, emniyet ve sınırları koruyan askerlerimiz teyakkuza geçiyor. 13 Ağustos\'tan bugüne kadar Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Karadeniz\'deki mülteci yakalama sayısı toplamda 834 kişi. Az bir rakam değil. Sıfırdan 834\'e çıktı. Jandarmamızın da karada bota binmeye hazırlanırken yaptığı yakalamalarda ele geçen mülteci sayısı 237. Toplam 1071 mülteci yakalaması gerçekleşiyor. Bunların bir kısmı da Romanya\'ya geçti. Ağustos\'un ortasında bunu fark ettik. Acaba ne tezgâhlıyorlar, ne oyunu kuruyorlar, ne yapıyorlar?\" \"ÜLKEDEKİ GELİŞİMİ DURDURABİLİR MİYİZ ANLAYIŞI İÇİNDELER\" Türkiye\'de yaklaşık 40 yıldır PKK terörü ile mücadele edildiğini hatırlatan Soylu, Karadeniz\'de yakın tarihe kadar terör hadiseleri yaşanmadığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ama bakıyorsunuz ki biz Doğu ve Güneydoğu\'da PKK\'nın ümüğünü sıktıkça birer ikişer burada eylem yapmaya ve bu bölgeyi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Eren Bülbül kardeşimizin şahadeti. 15 Temmuz\'un hemen ertesinde Maçka\'da 3 polisimizin şahadeti ile neticelenen terör saldırısı böyle bir aklın neticesidir. Mesele gayet açık ve nettir. Türkiye\'de her noktada bir huzursuzluk, her noktada bir ekonomik kayıp, her noktada insan hayatına dair bir tehlike algısı yaratmaya çalışıyorlar. Terör operasyonu yapıyoruz. Sivil kayıp var diyorlar. Karadeniz, Trabzon turizmin yeni incisi. Huzurlu ve güvenli bölge diyoruz. Saydığım hadiselerle bunu yaralamaya çalışıyorlar. Acaba bir eylem çıkartabilir miyiz, engelleyebilir miyiz? Bu gelişimi durdurabilir miyiz anlayışı içindeler. Türkiye\'nin gelişmesi ve kalkınmasını engellemek için ellerine geçen irili ufaklı her taşı atıyorlar. Mesele Karadeniz meselesi değil. Mesele Türkiye\'yi adeta bir sorun adası olarak göstermeye çalışma meselesidir. Ama bu doğru değil.\" \"BİZ YÜKSELMEK İSTEDİKÇE ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR\" Türkiye\'nin yükselmesini hissedenlerin ülkeyi ciddi bir şekilde zafiyete uğratmaya çalıştığını da ifade eden Soylu, \"Biz yükselmek istedikçe zayıflatmak istiyorlar. Biz zenginleşmek istedikçe bizi fukaralıkla terbiye etmek istiyorlar. Biz üniversitelerimizi kurdukça bizi cehaletle imtihan etmek istiyorlar. Biz birleşip büyüdükçe acaba nereden Türkiye\'yi böleriz, parçalarız diye bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz inancımıza, geleneklerimize, dinimize ve değerlerimize sahip çıktıkça hangi televizyon dizileri acaba kültür erozyonu olgunlaştırırız diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz etrafımızdaki coğrafyaya el uzattıkça o coğrafyaları daha nasıl keşmekeş ve karmaşık bir hale getiririz diye bir anlayış içerisindeler. Her birlikte bizim üzerimize geliyorlar. Almanya\'da seçim yaparlar konusu Türkiye olur. ABD\'de olay yaparlar konusu Türkiye olur. Etrafımızdaki coğrafyada olay oluştururlar konusu Türkiye olur. Türkiye\'nin gücünü, medeniyet değişimini, anlayışını, demokraside olan gelişmesini acaba nasıl engellemeye çalışırız bunun hesabı içerisinde olurlar. Karmaşık hiçbir taraf olmasın diye bir çarpışma içerisinde olurlar\" dedi ve bunların hepsinin eski Türkiye içerisinde kaldığını söyledi. “İTİBARLARI SIFIR OLMUŞTUR” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Bakan Soylu şunları söyledi: “Bir Kılıçdaroğlu anlamıyor. Adam duvara toslayacak ya, televizyonda konuşma yapıyor, diyor ki ‘ABD’de Tayyip Erdoğan’a görüşmeyecek, göreceksiniz’ diyor. Tam onun ardından Amerikan başkanıyla görüşülüyor. Ben CHP’li arkadaşlarımıza da hakikaten Allah’ta sabır ihsan ediyorum. Ya nasıl tahammül ediyorlar? Nasıl sabrediyor ve nasıl böyle bir siyaset üslubuyla yollarına devam ediyorlar? Ben bunu anlamakta inanın zorlanıyorum. Bir de, PKK’nın sözde temsilcisi Osman Baydemir hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Yani esas ona gülüyorum. Suçluyu övdüğüm için suç duyurusunda bulunuyor. Yarabbi Resulullah deveye sormuşlar boynun neden eğri diye, demiş ki nerem doğru ki. Adamların hiç tarafı ve yaptıkları hiçbir şey doğru değil. PKK ile kol kola yürüyeceksin, cenazelerinde boy göstereceksin, önlerinde ceketini ilikleyeceksin sonra da bize hava atmaya çalışacaksın. Onu bu millet yemez. İtibarları sıfır olmuştur. Güneydoğu’da sıfır olmuştur. CHP ve HDP’nin kaderi aynı noktaya gitmektedir. Kendileri de öyle istemektedir. Ama bilmiyorlar ki kol kola girerlerse daha çabuk bir tükenişe doğru ilerleyecekler.” UZUNGÖL\'Ü ANLATTI Doğu Karadeniz’in turizm merkezi Uzungöl için de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Uzungöl için yatırımlarımız sürüyor. Uzungöl’ün o meşhur yemyeşil görüntüsü yalnız fotoğraflarda kalırsa biz bundan hem zarar ederiz, hem de bir emanete yanlış yapmış oluruz. Uzungöl’ü kaçak yapılaşmadan beton üstü ahşap kaplama halinden hep birlikte kurtarmalıyız. Bu sorumluluk üzerimizdedir” ifadelerinde kullandı. TERÖRİSTİN YAKALANDIĞINI SÖYLEDİ Bakan Soylu konuşmasının ardından koruması tarafından eline uzatılan nota bakarak “Bizimkiler büyük balığı da yakalamışlar sözde dersim sorumlusuymuş” dedi. Bakan Soylu’nun büyük balıktan kastettiği teröristin ise ‘Dersim Ferhat’ kod adlı sözde Yeni Dersim Eyalet sorumlusu Burak Aydemir olduğu ifade edildi. Tek liste olarak gidilen kongrede Muhammet Selçuk AK Parti Çaykara İlçe Başkanı oldu.