(Görüntülü Haber) Soylu: Fotoğrafa değil kimin hukuka uyup uymadığına bakarız (2)

EĞİTİM GÖREN POLİSLERLE SOHBET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka’daki ilçe kongresinin ardından Esiroğlu Mahallesi\'ndeki Polis Akademisi Başkanlığı Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra da eğitim gören polislerle sohbet etti, anı fotoğrafı çekildi. Bakan Soylu daha sonra parti örgütünün Arsin 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirerek, yeni sistemle Türkiye’nin şekilleneceğini ve önlerindeki sürecin iyi değerlendirilmesi halinde de ülkenin hedeflerine ulaşacağını söyledi. ‘BİZİM İŞİMİZ TERÖRİSTLE, VATANDAŞLA DEĞİL’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, “Terörle mücadele ediyoruz. Yeni yeni kavramlar duyuyoruz. Diyor ki Kılıçdaroğlu, silahlı terörist var, silahsız terörist var. Derdi ne biliyor musunuz? Terörle mücadelemizi akamete uğratmak, bizi hareketsiz bırakmak, PKK’nın bölgedeki etkinliği artırmaya çalışabilmek. Neden, çünkü HDP toplumsal tabanını kaybetti. Oturma eylemi yaptılar. Baktılar ki, gelen yok, giden yok. Bir de bizden sandalye ve masa istediler. Millete bunlar çok çektirdiler, annelerin ellerini böğürlerinde bıraktılar. Tabanlarını kaybettiler. Hani diyorlar ya, ‘Bir sivil öldürdünüz’ diye. Ey Kılıçdaroğlu, bizim işimiz teröristle, bizim işimiz vatandaşımızla değil. Ama biraz yiğit ve vicdanlı olsan bir çok sivili, Necmettin öğretmenimizi ve Erenimizi katleden PKK’ya karşı şu son günlerde çıkarmış olduğun sesin bir gramını çıkarsan, bu millet sana gerekli cevabı verirdi” dedi. ‘ETRAFIN FETÖ’CÜ KOKUYOR SENİN’ Bakan Soylu, konuşmasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinin defni sırasında olanlar ve olay sonrası gözaltına alınanlar arasındaki Murat Alp ile karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan ve kendisini istifaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun etrafının FETÖ’cü koktuğunu öne süren Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Hazırlanıyor değil mi, 2019’a hazırlanıyor. Bir kola FETÖ, bir kola PKK girmiş, sırtında DHKPC 2019’a hazırlanıyor. Bu millet bu işbirliğini sana soracaktır. Gece bir baktım ki; benim o cenazede olaylara karışan kişiyle fotoğrafımı koymuşlar. At kaçtı, torba düştü. Bugün de Kılıçdaroğlu diyor ki; ‘Bu bakan biraz ahlaklı, inançlıysa derhal istifa etmesi lazım’ Şimdi bir fotoğrafla istifa edilecekse, ya da ben bir fotoğrafla ahlaksız oluyorsam, ki gereğini yapan bir adamım. Bana demesi lazım ki; Biraz aklı çalışsa, ‘Ulan helal olsu adam bak gecenin bir yarısında olaylara müdahale etti, meseleye vaziyet etti, çıkabilecek bir olayı engellemeye çalıştı. Bu olayı yapanlardan bir tanesi de geldi, bunla bir fotoğraf çektirdi. O da buna rağmen bütün hepsini gözaltına aldı, herkesin ifadesini aldı, devlet dediğin de böyle bir şeydir kardeşim’ dese bu anlaşılabilir bir şey. Ben bir fotoğrafla istifa edeceğim, senin etrafın FETÖ’cü kokuyor senin. PKK’yla fotoğraf çektirdin, PKK’yı destekleyenlerle fotoğraf çektirdin, DHKPC’yle fotoğraf çektirdin, ömrün böyle geçti, ömrün. Bu millet senin dününü ve yarınını biliyor.” ÜRETİCİDEN SABIR İSTEDİ Bakan Soylu, tartışılan fındık fiyatlarıyla ilgili de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve üreticiden biraz sabırlı olmalarını istediklerini ifade ederek süreci iyi değerlendirerek üreticiyi mağdur etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Tek liste olarak gidilen kongrede Tolga Şengül, Ak Parti Arsin İlçe Başkanı oldu. Bu arada 2 listeyle gidilen Maçka ilçe kongresinde ise mevcut İlçe Başkanı Sedat Kongur yeniden ilçe başkanı seçildi.